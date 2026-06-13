No sé. En Juneteenth y cómo se ve la libertad en Son De Lamour.

En Juneteenth en Washington, DC, la ciudad no solo celebra, sino que recuerda en voz alta. Las calles se sienten más pesadas, pero también más vivas, como si la historia misma se estuviera reproduciendo a través de sistemas de sonido, esquinas de manzanas, paredes de museos y salones de embajadas. Este año trae Son de L’amour (‘Sonido de amor’) del rapero criado en DMV .idk.—una experiencia cultural de dos días que se desarrolla del 19 al 20 de junio en toda la ciudad en asociación con el Museo Comunitario Smithsonian Anacostia, la Embajada de Francia en los Estados Unidos y la Comisión de Artes y Humanidades de DC.

Juntos, las instituciones enmarcan la cultura menos como entretenimiento y más como infraestructura, preparando el escenario para un Juneteenth que se mueve entre la memoria, la música y el espacio público.

.Idk. Sobre el Peso Dual y el Significado de Juneteenth

Juneteenth—reconocido como feriado federal en los Estados Unidos en 2021, cuando se firmó en ley—siempre ha llevado un peso dual: celebración y llegada retrasada. Para .idk., esa tensión no es una abstracción histórica. Es un lenguaje personal.

“Juneteenth se siente personal porque representa la llegada tardía de la libertad, pero aún llega”, dice. “Esa idea está conmigo porque gran parte de mi vida y mi música tratan sobre la libertad retrasada, mentalmente, espiritualmente, creativamente y literalmente”.

Como lo describe, Juneteenth no es un punto fijo en el tiempo, sino un recordatorio de que la liberación es algo que debe ser continuamente manifestado. “No es solo una fecha histórica”, continúa, “es un recordatorio de que la libertad debe ser comunicada, protegida, celebrada y reinventada en cada generación”.

.Idk. Construye Juneteenth Como Una Memoria Cultural

Esa idea se encuentra en el núcleo de Son de L’amour, que comienza el 19 de junio en el Museo Comunitario Smithsonian Anacostia con actuaciones de la Chuck Brown Band y Black Alley—artistas profundamente arraigados en la tradición sonora de Washington, donde el go-go no es tanto un género como una memoria en movimiento.

“He experimentado Juneteenth principalmente a través de la comunidad, la reflexión, la música y la sensación de que la gente se reúne alrededor de algo más grande que el entretenimiento”, dice .idk. “Siempre ha sido un día donde la celebración y la responsabilidad existen al mismo tiempo”.

Esa dualidad—alegría que lleva peso—es lo que dio forma a la estructura de la experiencia en sí. En lugar de contener la cultura en un solo lugar, Son de L’amour se mueve a través de espacios, como si insistiera en que la memoria no debe ser estacionaria.

Para el 20 de junio, la experiencia se traslada a la Embajada de Francia, donde se proyecta el documental de .idk. “Pardon Me”, seguido de una conversación titulada “Del sureste a París”. El diálogo explora lo que significa que la creatividad viaje sin desprenderse de su origen—cómo la cultura puede moverse a través de fronteras sin perder su acento.

El panel cuenta con .idk. y otros invitados especiales que serán anunciados, expandiendo la conversación hacia el arte, la moda, la disciplina y el pensamiento de diáspora. Más tarde ese día, la historia regresa a las calles con la Fiesta de la Manzana Son de L’amour Georgetown: una activación cultural abierta a gran escala que se espera reúna a miles de personas.

La alineación se lee como un archivo vivo del sonido y la evolución de DMV: TOB & Friends continúa el pulso comunitario del go-go; DJ Money representa a los DJs que han dado forma durante mucho tiempo la vida nocturna y la identidad radiofónica de la ciudad; YungManny aporta humor y energía juvenil de Internet impulsada por la juventud; KA$HDAMI refleja la generación digital nativa de DMV; Xang de DPM aporta textura comunitaria de base; Pearl y Beloved añaden dimensiones emergentes y soulful; mientras que Shabazz ancla aún más el ecosistema creativo en capas de la ciudad.

Cómo .Idk. Construye Cultura a Través de la Perspectiva

Para .idk., ese diseño comienza con la perspectiva. Crecer entre el Reino Unido y el DMV le dio lo que describe como una doble visión—una que hacía que la traducción cultural se sintiera instintiva en lugar de aspiracional.

“Ser del Reino Unido y crecer en el DMV me dio una perspectiva única”, dice. “Siempre estaba viendo la cultura desde más de un ángulo, y el DMV me enseñó cuánto poder hay en tener tu propio lenguaje, tu propio ritmo y tu propia identidad”.

Esa identidad no se trata como estática en Son de L’amour. En lugar de eso, se expande—se coloca en conversación con instituciones que representan diferentes formas de memoria cultural e intercambio global.

“Fue importante porque esas instituciones representan diferentes partes de la historia”, dice .idk. “El Museo Comunitario Smithsonian Anacostia está arraigado en la comunidad, la historia y la memoria cultural negra. La Embajada de Francia representa el intercambio internacional, la diplomacia y la posibilidad de que la cultura se mueva a través de fronteras”.

Luego agrega el hilo conductor:

“Unir esos mundos permite al proyecto decir algo más grande que cualquier evento individual… Me permite pensar más allá de la actuación y en la construcción del mundo: cómo la música puede crear un diálogo, cómo la comunidad puede estar al lado de la institución, y cómo el amor puede ser un verdadero lenguaje cultural”.

En Juneteenth, esa idea adquiere una resonancia adicional. Si la libertad llegó tarde en algún momento, como registra la historia, la cultura se convierte en uno de los espacios donde continúa llegando—reinterpretada, remezclada y llevada adelante por cada generación que la hereda.

En Washington, DC, Son de L’amour de .idk. se desenvuelve a través de esa idea en lugar de resolverla, moviéndose entre lugares, conversaciones y presentaciones que conectan las instituciones de la ciudad con su vida cultural a nivel de las calles.