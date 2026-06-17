Las acciones de SpaceX extienden su repunte en la oferta pública inicial a medida que el precio sube un 50% por encima del precio de emisión

Chiffres clés sobre la acción EspacioX

Cambio en el precio de las acciones de SpaceX en los últimos 3 días: 25 %

25 % $ Precio de las acciones de SPCX al 16 de junio: 202$

202$ Máximo de 52 semanas: 226$

226$ $ Precio objetivo de las acciones de SPCX: $ 188

Online ahora: descubre el potencial alcista de tus acciones favoritas gracias al nuevo modelo de valoración TIKR (es gratis)>>>

¿Qué pasó?

Las acciones de SpaceX (SPCX) han vuelto a subir considerablemente, a pesar de que sólo han pasado tres días desde que la empresa salió a bolsa.

El viernes, el precio de las acciones se situó en 135 dólares. Hasta el miércoles, las acciones de SpaceX cotizaban alrededor de 200 dólares, un 50% más que el precio de la oferta pública inicial en menos de una semana.

La acción subió alrededor de un 13% sólo el martes, continuando un aumento que la ha convertido en una de las OPI más comentadas en los últimos tiempos. Finalmente cerró con un incremento del 5%.

El aumento impulsó la capitalización de mercado de SpaceX a aproximadamente 2,94 billones de dólares, superando a Amazon para convertirse en la quinta empresa más grande de Estados Unidos.

Se trata de un paso notable para una empresa que todavía no es rentable.

SpaceX anunció que adquiriría Anysphere, la empresa matriz de la herramienta de codificación de inteligencia artificial Cursor, por 60 mil millones de dólares. Se espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de este año.

Esto demuestra que SpaceX ya no es sólo una empresa de cohetes. Después de su fusión con xAI, la empresa de Elon Musk, a principios de este año, la adquisición de Cursor por parte de SpaceX fortalece aún más su presencia en el campo de la IA y la convierte en un actor más competitivo en el desarrollo de software asistido por IA.

Las opciones sobre acciones de SpaceX también comenzaron a negociarse el martes, lo que permitió a los operadores especular sobre desarrollos futuros. Dado el tamaño y la dinámica de la empresa, los analistas esperan un alto volumen de opciones y una alta volatilidad implícita desde el principio.

Estimaciones de ingresos por acciones, EBIT y flujo de caja libre de SPCX en miles de millones de dólares (TIKR)

Vea las previsiones de crecimiento de los analistas y los objetivos de precios para las acciones de SpaceX (es gratis) >>>

Lo que nos dice el mercado sobre las acciones de SpaceX

El mercado considera las acciones de SpaceX como un activo único.

Analistas e inversores señalan que simplemente no existe una empresa pública comparable: ninguna otra empresa reúne bajo un mismo techo el liderazgo de Elon Musk, este nivel de expectativas de ingresos y exposición tanto al sector espacial como a la IA.

Modelo de valoración de acciones SPCX (TIKR)

Dicho esto, la valoración es colosal para una empresa que aún no ha obtenido beneficios. Básicamente, los inversores apuestan por un futuro a muy largo plazo.

La adquisición de Cursor añade una dimensión de “IA” a la historia, pero también implica costes y complejidad adicionales.

Por ahora, las acciones de SpaceX están en una liga propia, y el mercado las trata como tal.

Estima instantáneamente el valor razonable de una empresa (gratis con TIKR) >>>

¿Cuánto potencial de crecimiento tienen las acciones de SpaceX a partir de ahora?

GrÃ¢ca a la nueva herramienta “Modelo de valoración » desde TIKR, puedes estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.

Todo lo que necesitas hacer es ingresar tres datos simples:

Crecimiento de ingresos Márgenes operativos Multiplicar por la producción POR

Si no está seguro de qué valores ingresar, TIKR completa automáticamente cada campo utilizando estimaciones de consenso de analistas, lo que le brinda un punto de partida rápido y confiable.

A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de las acciones y los rendimientos totales en función de des scÃ©narios alcista, básica y bajista, para que puedas determinar rápidamente si una acción parece subvalorado o surévalorado.

Descubre el valor real de una acción en menos de 60 segundos (gratis con TIKR) >>>

¿Buscando nuevas oportunidades?

Advertencia :

Tenga en cuenta que los artículos publicados en TIKR no constituyen asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo editorial, ni recomendaciones para comprar o vender ningún valor. Creamos nuestro contenido utilizando datos de inversión de TIKR Terminal y estimaciones de analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya las últimas noticias de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer y feliz inversión!