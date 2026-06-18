La Reserva Federal mantiene las tasas estables pero señala un posible aumento antes de fin de año

Los mercados de valores de EE. UU. cayeron el miércoles por la tarde después de que la Reserva Federal dejara sin cambios las tasas de interés y señalara un posible aumento de las tasas antes de fin de año.

El Dow cerró 500 puntos más bajo, y el S&P 500 y Nasdaq bajaron más de un 1,2% cada uno, poco después del anuncio.

Esta fue la primera reunión supervisada por Kevin Warsh, quien asumió como presidente de la Fed en mayo e insinuó que quería fortalecer las comunicaciones públicas de la Fed sobre la orientación futura.

La declaración mensual del comité fue notablemente más corta en comparación con las declaraciones anteriores. Reconoció que “la inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2% del comité, en parte reflejando los impactos de suministro que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluida la energía” y dijo que el banco central “mantendrá la estabilidad de precios”.

La Fed también publicó una serie de proyecciones que ilustran cuándo los funcionarios individuales predicen que ocurrirán cambios en las tasas. Nueve miembros proyectaron al menos un aumento de las tasas este año. Warsh confirmó que era el único miembro del consejo que no contribuyó a las proyecciones.

Las proyecciones marcan un cambio en la perspectiva desde hace unos meses: la última vez que la Fed publicó proyecciones, en marzo, 12 de los 19 funcionarios proyectaron al menos un recorte de tasas para fin de año.

En su primera conferencia de prensa como presidente, Warsh anunció planes para cambiar el banco central, particularmente sus comunicaciones públicas. Warsh dijo que crearía cinco nuevas fuerzas de tarea que evaluarán la “amplia conducta de la política monetaria”, incluidas las comunicaciones, el balance de la Fed, datos, productividad y empleo.

Los grupos “examinarán las prácticas actuales, considerarán alternativas y, en última instancia, propondrán los próximos pasos para la consideración de los responsables políticos”, con Warsh destacando que involucraría “a algunas de las mentes más brillantes, tanto dentro como fuera de la profesión económica” para los grupos.

Uno de los grupos de trabajo reevaluará cómo se comunica la Fed con el público de manera más amplia, incluidas las conferencias de prensa de la Fed, las proyecciones de gráficos punto a punto y las actas y minutos de las reuniones.

“Prefiero no prejuzgar los resultados, pero estoy abierto a lo que podrían ser”, dijo.

Warsh también enfatizó su creencia de que la política monetaria de la Fed “no puede tener un efecto muy significativo en los precios”, un cambio de dirección del economista que era más conocido por ser un llamado “halcón de la inflación” durante su tiempo como gobernador de la Fed de 2006 a 2011.

“El precio del petróleo en los mercados o el precio de una docena de huevos no tiene consecuencias directas para lo que estamos haciendo”, dijo. “Pero tenemos un trabajo importante allí. Y es asegurarnos de que esos cambios en el petróleo, la carne, los huevos o la leche no se amplíen en la economía”.

Warsh comienza su mandato de cuatro años como presidente en un momento en que la economía de EE. UU. ha sido sacudida por una inflación elevada e incertidumbre geopolítica.

Un fuerte aumento en los precios de la energía causado por la guerra en el Medio Oriente ha llevado la inflación al 4.2% – el nivel más alto que Estados Unidos ha visto desde 2023 y lejos del objetivo del 2% de la Fed. Aunque el anuncio de un acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán provocó que los precios del petróleo cayeran a su nivel más bajo en tres meses, probablemente tomará meses para que los precios de la energía vuelvan a los niveles anteriores a la guerra.

Mientras tanto, los ingresos por hora bajaron un 0.7% ajustados estacionalmente, lo que indica que los aumentos de precios han eliminado las ganancias salariales durante el último año.

Pero no está claro si la inflación más alta convencerá alguna vez a la mayoría de los 12 miembros votantes de la Fed a solicitar un aumento de tasas. La inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía volátiles, ha aumentado solo ligeramente, al 2.9% desde el año anterior. El mercado laboral del país también ha permanecido relativamente fuerte, con una tasa de desempleo que se mantiene estable en el 4.3%.

Incluso cuando los estadounidenses siguen resistiéndose a los precios más altos, Trump ha seguido abogando por tasas más bajas pero dijo la semana pasada que no “quiero tener una gran influencia” en Warsh.

“Kevin es fantástico, y quiero que haga lo que quiera”, dijo Trump en una entrevista con Meet the Press en NBC News, al tiempo que reiteraba su deseo de un recorte de tasas.

Antes de ser nominado por primera vez por Trump en enero, Warsh argumentaba a favor de la importancia de los recortes de tasas, coincidiendo públicamente con el presidente en un momento delicado entre la Casa Blanca y la Fed. En la conferencia de prensa del miércoles, Warsh se negó a responder si se había reunido con Trump desde que comenzó su mandato.

Es probable que Warsh reciba un trato más favorable por parte del presidente en comparación con su predecesor, Jerome Powell, a quien Trump acosó repetidamente por detener los recortes de tasas.

En enero, Powell fue sometido a una investigación federal sobre renovaciones en la sede de la Fed que sobrepasaron el presupuesto, la cual el Departamento de Justicia abandonó tras la presión política. Powell dijo que la investigación fue un “pretexto” destinado a presionar al banco central para reducir las tasas.

Al recibir el premio Perfil de Valor de John F. Kennedy a principios de este mes, Powell advirtió que politizar la Fed podría dañar permanentemente la confianza en el banco central.

“El público perdería la fe en que el banco central tomará decisiones basadas únicamente en lo que sea mejor para todos los estadounidenses”, dijo Powell. “La credibilidad de la Fed se perdería”.