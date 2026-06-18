Golf: cómo Terre Blanche, en Provenza, se convirtió en uno de los campos más bellos de Europa continental

En el Pays de Fayence, en Provenza, esta finca ecorresponsable de 320 hectáreas, que ofrece dos campos de campeonato y un hotel de 5 estrellas, acaba de ser elegida como el mejor complejo de golf de Francia. Una distinción bien merecida.

No faltan hoteles de lujo y campos de excepción en la Costa Azul, entre las direcciones de la Croisette -el Carlton, el Majestic y el Martinez, que recientemente obtuvieron la distinción de Palacio- y campos de golf de renombre internacional, como Cannes Mougins, sede desde hace más de diez años de un torneo del circuito europeo, o el Old Course de Mandelieu, cuyo recorrido centenario que se desliza entre pinos centenarios no carece de encanto. Ambas son verdaderas instituciones de la región. Pero, desde hace unos diez años, una dirección los supera a todos: Terre Blanche, su hotel de 5 estrellas y sus 36 hoyos de campeonato. Una finca de 310 hectáreas situada en el interior provenzal, entre Cannes y Saint-Tropez, al pie de los pueblos del Pays de Fayence (Callian, Montauroux, Tourrettes…), clasificada desde hace diez años entre los 3 mejores complejos de golf de Europa y votada como la mejor de Francia el pasado mes de abril por la revista americana.