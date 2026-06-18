Cómo Allen Graves evolucionó de recluta pasado por alto a principal prospecto del draft de la NBA

Allen Graves, jugador de ala de Santa Clara, fue defendido por Graham Ike de Gonzaga durante un juego de baloncesto universitario de la NCAA en Santa Clara, California, el sábado 14 de febrero de 2026. (AP Photo/Jeff Chiu) Derechos de autor 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados

Hace tres años, Randy Livingston informó a casi todos los programas de baloncesto de la Conferencia del Sureste sobre Allen Graves, un jugador de secundaria a quien Livingston entrenó en el programa LivOn AAU. Nadie, excepto Texas A&M, mostró mucho interés, ni siquiera Louisiana State University, donde Livingston y el hermano de Graves habían jugado. Tulane University, otra escuela de la División I en el estado natal de Graves, Louisiana, tampoco priorizó a Graves.

En lugar de quedarse en el área, Graves terminó a 2,200 millas de distancia en la Universidad de Santa Clara, un programa en el Área de la Bahía del norte de California con una sólida reputación bajo la dirección del entrenador Herb Sendek de identificar jugadores desconocidos y desarrollarlos. Graves es el último ejemplo. Esta noche, se espera que el alero de 6 pies 9 pulgadas sea seleccionado en la primera ronda del draft de la NBA después de redshirt en la temporada anterior y salir desde el banquillo la temporada pasada.

â€œCreo que cualquiera estaría mintiendo si dijera que cuando llegó por primera vez a Santa Clara hace casi dos años, â€˜Oh, será un jugador de la NBA después de dos años en la universidad,’â€ dijo Scott Garson, ex asistente de Santa Clara que ahora está en UNLV. â€œNadie hubiera pensado que llegaría tan rápido.â€

Graves probablemente se convertirá en el sexto jugador de Santa Clara elegido en la primera ronda. Los otros incluyen al futuro base del Salón de la Fama Steve Nash en 1996, así como al actual base de Oklahoma City Thunder Jalen Williams en 2022 y al base de Golden State Warriors Brandin Podziemski en 2023. Como esos jugadores, Graves no ingresó a la universidad como un prospecto élite, aunque venía de una familia de baloncesto y entendía lo que se necesitaba para tener éxito y seguir mejorando.

Marshall Graves, su hermano mayor y base de 6 pies 4 pulgadas, fue walk-on en LSU durante dos años antes de ganar una beca en sus dos últimas temporadas y graduarse en 2020. Amoura Graves, su hermana y base de 6 pies, jugó 29 partidos en Auburn en las temporadas 2021-22 y 2022-23.

Allen, por otro lado, mostró cierto potencial como estudiante de segundo año en la Escuela Secundaria de Ponchatoula, pero aún estaba lejos de ser un producto terminado.

Allen Graves Firma con Santa Clara

Como junior, Graves mejoró y se convirtió en uno de los mejores jugadores de Louisiana. Lideró a Ponchatoula hacia el título estatal de la División I No Selecta, el primer campeonato en la historia del programa. En el juego por el título, Graves tuvo 23 puntos, 16 rebotes y cinco tiros bloqueados, y fue nombrado el jugador más destacado.