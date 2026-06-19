Irán anuncia planes para implementar tarifas marítimas para el estrecho de Hormuz.

Irán ha anunciado planes para introducir un sistema de tarifas marítimas en el estrecho de Hormuz en dos meses, después del período de negociación de 60 días que se ha desencadenado por la firma del memorando de entendimiento.

Tehran, reclamando una victoria histórica sobre los EE. UU., dijo que el estrecho estaba bajo su control y que un plan europeo para una misión naval para escoltar barcos a través del estrecho no sería bienvenido. EE. UU. levantó su bloqueo a Irán el jueves, y los petroleros comenzaron a moverse libremente a través del canal crítico.

La advertencia de Teherán llegó cuando el periódico israelí Yedioth Ahronoth informó que Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, había dicho que Israel “mantendrá la zona de seguridad en el sur del Líbano mientras nuestras necesidades de seguridad lo requieran”, refiriéndose a los más de 600 km² de territorio libanés ocupado por tropas israelíes a lo largo de la frontera.

Con respecto a Irán, Netanyahu declaró que Israel seguirá “adherido al objetivo supremo” de no permitir que Teherán adquiera armas nucleares.

Irán insiste en que el acuerdo que se refiere a la integridad territorial del Líbano requiere una completa retirada israelí, haciendo a Donald Trump responsable de la retirada de Israel.

Trump dijo el jueves por la tarde que los EE. UU. esperaban “un alto el fuego completo en todos los frentes, incluidos Líbano, Hezbollah y Israel”.

“Mantenemos nuestro compromiso de permitir que nuestras negociaciones se desenvuelvan de manera hermosa”, escribió Trump en Truth Social.

También se reveló que el líder supremo de Irán, Ayatollah Mojtaba Khamenei, aprobó el acuerdo con los EE. UU. y respaldó negociaciones directas con el equipo de Trump. Khamenei dijo que Trump había “utilizado todo tipo de palancas” para asegurar el acuerdo “por desesperación”.

Khamenei no ha sido visto en público desde que asumió el cargo en marzo después del asesinato de su padre.

Mientras tanto, los ataques con drones y el bombardeo de artillería israelí continuaron el jueves por la mañana. Hezbollah reclamó la responsabilidad por una serie de ataques contra las fuerzas israelíes en la zona de Kfar Tebnit-Ali al-Taher en los últimos días.

Los términos del acuerdo de Trump han provocado una fuerte respuesta de muchos políticos israelíes y medios de comunicación. Un editorial en el Times of Israel, declarando que la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán se perdió debido a la “debilidad presidencial de EE. UU.”, ejemplificó el estado de ánimo.

JD Vance defendió a Trump el jueves y reprendió a los críticos israelíes.

“Donald J. Trump es el único jefe de estado en todo el mundo que es simpático a la nación de Israel en este momento”, dijo Vance durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Si estuviera en el gabinete del gobierno israelí, quizás no estaría atacando al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo”.

Las amenazas al acuerdo surgieron cuando se canceló una ceremonia formal planeada para marcar la firma del memorando de entendimiento entre EE. UU. e Irán el viernes.

Trump y su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, ya han firmado personalmente el documento, traducido al inglés y al farsi.

La cancelación de la ceremonia formal significa que el mediador principal, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, no viajará a Suiza, un golpe para Pakistán que habría recibido con agrado un momento en el centro de atención mundial.

Irán dijo que las conversaciones en el nivel técnico entre las dos partes continuarán en el lujoso complejo montañoso Bürgenstock, de propiedad qatarí, junto al lago de Lucerna.

Las conversaciones, que son el primer encuentro directo entre las dos partes desde que se reunieron en Islamabad el 12 de abril, se centrarán en cómo implementar el memorando de 14 cláusulas, incluido cómo levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo de Irán y garantizar que el tráfico comercial comience a fluir libremente a través del estrecho de Hormuz.

En un golpe a aquellos que esperaban que el estrecho de Hormuz fuera restaurado a una plena y permanente libertad de navegación, Mohammad Bagher Ghalibaf, el principal negociador de Irán, dijo que el estrecho necesitaba ser gestionado, lo que conllevaría un costo.

Pero el ministro de Relaciones Exteriores saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, desafió el plan iraní. Dijo: “La gestión del estrecho funcionaba bien antes del conflicto. No había problemas. Los barcos navegaban libremente. No había problemas de seguridad. No había problemas ambientales.

“Entonces, ¿por qué deberíamos ahora, como resultado de un conflicto, aceptar algún arreglo novedoso que se impondrá en él? Para mí, eso no tiene sentido. Así que creo que debemos volver a la forma en que estaba, y eso funcionaba bien, y eso debería ser el fin de la historia”.

Muath Alwari, el director de planificación de políticas de los Emiratos Árabes Unidos, dijo que los EAU fueron probablemente el receptor de la mayoría de los ataques iraníes durante la guerra, que apuntaron a hoteles, lugares turísticos e infraestructuras civiles.

Agregó que la relación de los EAU con Israel se fortaleció durante la guerra, ya que encontró en Israel a un sólido socio defensivo.

La participación del país con Israel solo se profundizará después de la guerra, dijo Alwari. “No cambia nuestro cálculo que nos motivó desde el principio a seguir los Acuerdos de Abraham”. Los acuerdos normalizaron las relaciones entre los EAU e Israel.

Las dos declaraciones de figuras clave del Golfo llegaron cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán comenzó el largo proceso de reparar relaciones con sus aliados del Golfo. Espera que los países del Golfo contribuyan sustancialmente a un fondo de construcción de Irán de $350 mil millones, que los EE. UU. han acordado establecer y que supuestamente atraerá en gran medida a inversores del sector privado en la región.

Seyed Ali Madanizadeh, ministro de economía de Irán, dijo que la exención de los EE. UU. a las exportaciones de petróleo de Irán no producirá un maná económico, ya que los expertos dicen que a corto plazo solo podría provocar un pequeño aumento en la producción.

Dijo que la guerra había provocado una disminución significativa en los ingresos, una drástica caída en los ingresos petroleros, lo que había intensificado el desequilibrio presupuestario, añadiendo: “No es como si todo volviera a la normalidad”.