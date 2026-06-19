El comprador promedio de SpaceX post

SpaceX celebra su IPO en el Nasdaq el 12 de junio de 2026.

El inversor promedio que compró acciones de SpaceX en el mercado abierto después de su debut ha visto desaparecer casi todas sus ganancias, ya que una fuerte caída borró una gran parte del aumento post-IPO de las acciones. Las acciones de SpaceX cayeron un 3,6% el jueves a un poco menos de $184,98 por acción. El precio promedio ponderado por volumen de cinco días de las acciones, o VWAP, es de $181,71 por acción. VWAP mide el precio promedio al que un valor ha operado a lo largo del día, ponderado por el volumen de negociación y es ampliamente utilizado por los operadores para evaluar la posición de los inversores.

El movimiento sugiere que el comprador promedio post-IPO ahora está aproximadamente en el punto de equilibrio. Las acciones se dispararon desde su precio de IPO de $135 a un máximo intradía por encima de $225 el martes, a medida que los inversores se acumulaban en una de las ofertas públicas más anticipadas en años. Sin embargo, desde entonces, las acciones han retrocedido un 20%, borrando gran parte de las ganancias acumuladas después del debut. Ahora ha vuelto a donde estaba negociando en el segundo día, el lunes.

La caída también ha reducido las ganancias para miles de inversores minoristas que obtuvieron acceso a la IPO a través de plataformas de corretaje como Robinhood, Fidelity y SoFi. Si bien muchos inversores individuales recibieron solo una fracción de las acciones solicitadas, en algunos casos solo una o unas pocas acciones, esas asignaciones se compraron al precio de oferta de $135, dejándolos con ganancias incluso después de la caída reciente. La reversión destaca lo rápido que ha cambiado el sentimiento tras el debut espectacular de la empresa. Después de empujar brevemente el valor de mercado de SpaceX cerca de $3 billones, los inversores han comenzado a reevaluar si el rápido avance de las acciones puede justificarse por los fundamentos.

– Contribuyeron a la historia Chris Hayes y Deena Zaidi de CNBC.

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