Un encubrimiento literal: El Centro Kennedy mantiene la cubierta de lona donde se eliminó el nombre de Trump

Titular Grandes lonas bloquean el letrero del Kennedy Center, que ahora ya no incluye el nombre del presidente Donald Trump después de una orden judicial, todavía están bloqueando la vista del público por sexto día consecutivo sin indicación de cuándo serán retiradas. Las lonas del Kennedy Center todavía están en pie el jueves. (Foto de AP/Rahmat Gul) Copyright 2026 The Associated Press. Todos los derechos reservados.

Hechos Clave

Aunque el Kennedy Center dice que el nombre de Trump ya no está en el edificio, los espectadores no han podido ver la prueba ya que una gran lona ha cubierto el edificio durante seis días seguidos, dejando asomar solo unas cuantas letras del nombre original del centro. La lona, que fue colocada en las primeras horas del sábado mientras los trabajadores retiraban el nombre de Trump, todavía está en pie el jueves por la mañana, según las imágenes capturadas por la Associated Press. La portavoz del Kennedy Center, Roma Daravi, le dijo al Washington Post que las lonas están puestas para reparar el frente de mármol, pero no especificó cuándo se espera que sean retiradas. En una presentación judicial el sábado, abogados que representan al Kennedy Center dijeron que ahora están en â€œpleno cumplimientoâ€ con la orden judicial de eliminar el nombre de Trump, señalando específicamente que ha â€œquitado la señalización â€˜que pretende renombrar el Kennedy Center en honor al presidente Trump.’â€ Los funcionarios del Kennedy Center tuvieron semanas para eliminar el nombre de Trump después de un fallo en mayo, pero el centro lanzó una batalla legal de último minuto para bloquear la orden judicial el viernes, que falló, aunque todavía está persiguiendo una apelación que podría llevar semanas. Forbes se ha comunicado con el Kennedy Center para conocer cuándo se retirará la lona.

críticos principales

Algunos miembros demócratas del Congreso han criticado al Kennedy Center por mantener las lonas, días después de que se retirara el nombre de Trump. El representante Jamie Raskin , D-Md., calificó las lonas como â€œun encubrimiento literalâ€ en una publicación en X el miércoles, diciendo que Trump â€œfue sorprendido vandalizando propiedad federalâ€ y comparó el agregar su nombre al Kennedy Center con poner grafitis. â€œSerá un día hermoso cuando el nombre del Kennedy Center vuelva a ser visible,â€ dijo Raskin. El representante Mike Levin , D-Calif., acusó al Kennedy Center de â€œocultar el letreroâ€ sin â€œplanesâ€ de quitar la lona, calificándolo de â€œmezquinoâ€ y â€œvergonzoso.â€ La representante Joyce Beatty , D-Ohio, quien presentó la demanda original desafiando la adición del nombre de Trump, publicó un video en X a principios de esta semana burlándose del Kennedy Center por retirar su nombre detrás de una lona. â€œ¿A quién creen que están engañando?ðŸ‘€â€ dice la leyenda del video.

el juez ordena al kennedy center actualizar la corte sobre la construcción

El juez de Distrito de EE. UU. Christopher R. Cooper dictaminó el martes por la noche que el Kennedy Center debe informar a la corte del â€œestado de los planes para el proyecto de construcción del Kennedy Centerâ€ para el viernes. El centro también debe detallar qué medidas ha tomado para planificar el â€œacceso público y la programación, actividades y operaciones en curso después del 5 de julio de 2026.â€ No está claro si la orden está solicitando específicamente información sobre la lona que bloquea el letrero. Parte del fallo original de Cooper en mayo bloqueó que el centro cerrara durante dos años de renovaciones a partir de julio, como había abogado Trump. Su fallo dijo que la decisión del centro de cerrar era â€œmal informada y aparentemente premeditada,â€ diciendo que la junta decidió cerrar basada en una â€œpresentación de información insuficiente y parcialâ€ que no consideró las â€œobligaciones estatutariasâ€ del centro y las posibles consecuencias de cerrar por tanto tiempo. La agenda del Kennedy Center para julio y más allá es escasa, con eventos principalmente programados para los fines de semana. La mayoría de los eventos en la agenda de este verano son proyecciones de películas, con una presentación de la Orquesta Sinfónica Nacional planeada para el 26 de julio.

qué observar

Si finalmente tiene éxito la apelación del centro. A finales de la semana pasada, la junta de fideicomisarios del centro decidió apelar el fallo del juez federal que ordenaba que se retirara el nombre de Trump. El centro también intentó pausar el fallo del juez mientras se resuelve la apelación, pero tanto un juez federal como un tribunal de apelaciones rechazaron su solicitud de suspensión. Funcionarios del Kennedy Center han sugerido en presentaciones legales que restaurarían el nombre de Trump si ganan la apelación, diciendo en una presentación la semana pasada que el centro â€œvolvería al nombre actualâ€â€”refiriéndose al nombre â€œTrump Kennedy Centerâ€â€” si la apelación tiene éxito.

tangente

Las lonas han decepcionado a los espectadores que esperaban ver el nombre de Trump ser retirado del edificio. El New York Times informó que alrededor de 150 personas se habían reunido frente al centro el sábado, esperando ver que se retirara el nombre de Trump, pero la lona bloqueó su vista. Después de que el tribunal de apelaciones rechazara el intento del Kennedy Center de pausar la directiva para retirar el nombre de Trump el viernes por la noche, alrededor de 100 espectadores estallaron en aplausos, informó el Washington Post . Tim Terpstra, residente de Washington, D.C., le dijo a CNN durante el fin de semana que visitó el Kennedy Center dos veces para ver la retirada del nombre de Trump. â€œSería bueno poder ver para asegurarnos de que fue retirado, y de que no quedan vestigios de lo que estaba allí,â€ dijo.

dato sorprendente

A pesar del fallo judicial, la junta de fideicomisarios del Kennedy Center votó para establecer un fondo de dotación que lleva el nombre de Trump. El fondo, llamado el â€œFondo Trump Kennedy Center,â€ tiene la intención de â€œreconocer las significativas contribuciones y dedicación del presidente Donald J. Trump al principal centro cultural de Estados Unidos,â€ Roma Davari, vicepresidente de relaciones públicas del Kennedy Center, le dijo a CBS News el domingo. Davari dijo que el centro sigue estando â€œtotalmente conforme con la orden judicial,â€ y CBS News informó que el fondo se enfocará en el â€œdeterioro físicoâ€ del edificio, citando a una fuente anónima familiarizada.

antecedentes clave

El juez de Distrito de EE. UU. Christopher R. Cooper falló a finales de mayo que el Kennedy Center tenía dos semanas para retirar el nombre de Trump de todos los materiales físicos y digitales. Cooper citó la ley de creación del centro, que dice que el nombre del Kennedy Center no puede cambiarse sin la aprobación del Congreso, diciendo que la ley â€œdeja en claro que el Centro debe llevar el nombre del presidente Kennedy.â€ La junta de fideicomisarios del Kennedy Center, seleccionada personalmente por Trump, había votado para agregar el nombre de Trump al centro en diciembre. La representante Joyce Beatty, D-Ohio, presentó una demanda desafiando la adición del nombre de Trump, citando la ley de creación del centro. Trump criticó el fallo de Cooper, sugiriendo en una publicación en Truth Social que debería ser â€œacusadoâ€ por conflicto de interés porque su esposa, Amy Jeffress, es asesora personal del expresidente Joe Biden. Trump ha emprendido una toma de control más amplia del Kennedy Center, purgando la junta y reemplazando a sus miembros con aliados mientras denigra la programación â€œdespiertaâ€ del centro.

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