Kane dice que el rápido comienzo de la Copa del Mundo fue inspirado por las heroicidades de Mbappé, Haaland y Messi.

Kane dice que el rápido comienzo de la Copa del Mundo fue...

Harry Kane reveló que se inspiró al ver a Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi comenzar rápidamente en la Copa del Mundo, luego de marcar dos goles contra Croacia.

Inglaterra se hizo cargo del Grupo L con una emocionante victoria por 4-2 sobre Croacia en Dallas el miércoles, con el capitán Kane anotando dos veces en la primera mitad.

Croacia empató con los Tres Leones después de ambos goles, pero Jude Bellingham y Marcus Rashford también marcaron, y una mejor segunda mitad les permitió llevarse los tres puntos.

El doblete de Kane, que consistió en un penal retenido y un cabezazo potente desde el córner de Declan Rice, lo convirtió en el segundo jugador de Inglaterra en marcar en tres Copas del Mundo (2018, 2022 y 2026), después de David Beckham (1998, 2002, 2006).

Y el delantero también igualó a Gary Lineker como el máximo goleador de Inglaterra en todas las Copas del Mundo, con 10 goles (seis en 2018, dos en 2022, dos en 2026).

Después del partido, a Kane le preguntaron si se había inspirado en una serie de actuaciones destacadas de grandes figuras el día anterior en el torneo.

Durante los juegos del martes, Mbappé anotó dos goles en una victoria por 3-1 sobre Senegal para convertirse en el máximo goleador de la historia de Francia, acercándose a solo dos goles del récord de goles en la Copa del Mundo, que hasta ese momento, estaba en manos de Miroslav Klose.

Luego, Haaland también marcó un doblete en la victoria por 4-1 de Noruega sobre Irak en el mismo grupo, extendiendo su racha goleadora en partidos internacionales competitivos a 11 juegos seguidos.

Pero Messi los superó a todos con un triplete en la victoria por 3-0 de Argentina sobre Argelia, igualando el récord de 16 goles en la Copa del Mundo de Klose y convirtiéndose en el jugador de mayor edad en marcar un hat-trick en la fase final, con 38 años.

Y Kane admitió que quería mantener el ritmo con esas otras superestrellas, diciendo: “Obviamente vi a los chicos marcando sus goles y no me gusta concentrarme demasiado en otras personas.

“Pero creo que es natural, como deportista, como atleta, tratar de alcanzar los niveles más altos y obviamente todos esos chicos comenzaron de una gran manera.

“Creo que como delantero, obviamente quiero marcar lo antes posible, así que creo que en el fondo de mi mente, esa competencia me ayuda a empujar mis niveles.

“Ya sabes, para eso es la Copa del Mundo, para que los mejores jugadores actuén en los niveles más altos, así que fue agradable marcar un par, seguro.”

Inglaterra ha ganado su primer partido en tres torneos consecutivos de la Copa del Mundo por primera vez, siendo esta su decimoséptima participación en la fase final.

Ghana los espera en el segundo partido, en el Estadio de Boston el martes, antes de que concluyan el Grupo L enfrentando a Panamá cuatro días después.

Y Kane dijo que todos en el campamento de los Tres Leones estaban ansiosos por salir al campo después de ver los otros juegos en el torneo.

“Hemos estado esperando lo suficiente para jugar el partido”, agregó Kane. “Tuvimos que esperar seis días, así que creo que todos han estado deseando salir ahí.”