Cómo las llamadas telefónicas de una madre a la policía ayudaron a descubrir el presunto complot de la UFC Freedom 250.

Una serie de llamadas telefónicas de una madre preocupada ayudaron a poner en marcha lo que resultó ser una investigación a nivel nacional que descubrió un presunto complot para atacar el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca el fin de semana pasado y llevó al arresto de uno de los sospechosos, según las autoridades.

ABC News obtuvo llamadas telefónicas realizadas a la Oficina del Sheriff del Condado de Knox en Ohio, incluida una de la madre de Tycen Proper, de 19 años, a quien los fiscales federales han acusado de conspirar contra los EE. UU., intento de asesinato de un funcionario de los EE. UU. y delitos relacionados con armas en relación con el presunto complot.

Las autoridades dijeron que la madre de Proper llamó primero a su prima, que resulta ser la subdirectora del sheriff, el 10 de junio, justo cuatro días antes de que tuviera lugar el evento de la Casa Blanca. La subdirectora más tarde llamó al centro de despacho para describir su conversación con la madre de Proper y preguntó si un oficial de policía de Danville, Ohio, estaba disponible para ir a su casa y hablar con ella, según las grabaciones obtenidas por ABC News.

“Están teniendo algunos problemas con su hijo, y creo que, no creo que haya peligro inmediato, en este momento, pero sé que tiene preocupaciones con armas y munición, y particularmente con la mentalidad en la que se encuentra su hijo mayor en este momento”, dijo la prima.

“Probablemente te llame,” agregó la prima, “Pero en caso de que no lo haga, tal vez despáchenlo [un oficial de policía de Danville] de inmediato para que pueda hacerse cargo de lo que está sucediendo. Ella me llamó por teléfono llena de pánico, y yo dije, ‘Bueno, estoy en casa, no hay nada que pueda hacer, pero llamaré y haré que alguien vaya en camino.'”

El despachador emitió de inmediato una llamada por radio para enviar un oficial a la casa de Proper, diciendo que la madre tenía “preocupaciones sobre su hijo y problemas con él.” Muy pronto, la madre llamó al centro de despacho y dijo que quería hacer un informe sobre su hijo para que quedara registrado. El despachador preguntó si su hijo estaba allí.

“Sí, acabamos de sacar todas sus armas y municiones de su habitación y las sacamos de nuestra propiedad. Él acababa de entrar y probablemente descubrirá que no están en su habitación”, respondió la madre de Proper.

“Mamá es solo…no…ni siquiera sabemos lo que quiere hacer. Quiere irse este fin de semana con un grupo de personas para ayudar, como, a luchar contra el gobierno corrupto,” respondió la madre de Proper, según la grabación de la llamada.

Al final de la noche, Proper fue llevado al Hospital de la Comunidad de Knox para una admisión médica de emergencia, según los registros policiales. Estos registros indican que tenía antecedentes de ideaciones suicidas.

Según imágenes de la cámara corporal de la Oficina del Sheriff del Condado de Knox, también obtenidas por ABC News, después de que Proper se fue con los agentes, su madre continuó compartiendo sus preocupaciones con las autoridades.

“Está enviando mensajes de texto a alguien. Si toman su teléfono o sus mensajes de texto, todo está allí,” les dijo a las autoridades, según las imágenes de la cámara corporal. “Todo está en su teléfono. Lo vi en Google Maps, tenía un pequeño pin marcado en él. Vi en Google Maps, Washington, D.C.”

Describiendo una conversación que tuvo con la policía, dijo que su hijo le dijo: “Es un golpe y fuga. Es, tipo, Oh, eso no suena bien.”

Al día siguiente, la Oficina del Sheriff del Condado de Knox contactó al FBI, que examinó el iPhone de Proper, según documentos de cargos.

“Durante una búsqueda preliminar del dispositivo, los investigadores observaron chats en grupos de Signal que detallaban planes para llevar a cabo un ataque en Washington D.C. con varios confederados no identificados”, indicaron los documentos de cargos. “En el chat, se compartieron imágenes detalladas de la Región Capital Nacional y mapas del área a un grupo del que PROPER era miembro, destacando ubicaciones de francotiradores, posibles lugares de lanzamiento de drones y otros detalles detallados de planificación táctica.”

Más tarde ese mismo día, los investigadores entrevistaron a Proper en la instalación médica donde lo habían llevado, donde “admitió planificar con otros un ataque coordinado contra el gobierno de los Estados Unidos durante el evento de UFC programado para el césped de la Casa Blanca en Washington, D.C., el domingo 14 de junio de 2026,” según los documentos de cargo.

Las llamadas telefónicas de la madre de Proper ofrecen información sobre lo que comenzó como una investigación policial local y rápidamente se convirtió en una investigación a nivel nacional que involucró al FBI, al Servicio Secreto y a la ATF que resultó en el arresto de cinco personas en cuatro estados, incluido Proper.

“Mi cliente toma muy en serio las acusaciones en su contra y vamos a llevar el caso paso a paso, y día a día, a medida que avanzamos en el caso,” dijo Joseph Patituce, abogado de Proper, en un comunicado a ABC News.

Según los registros policiales obtenidos por ABC News, las armas, municiones y otro equipo táctico que fue sacado de la habitación de Tycen Proper por su familia fueron encontrados en la casa de su abuelo y entregados voluntariamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Knox para su custodia. Estos artículos eventualmente serían objeto de una orden de búsqueda y decomiso federal.

Las autoridades siguen trabajando para identificar y localizar a otras personas que dicen podrían haber estado involucradas en el presunto complot.