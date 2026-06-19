Conversaciones entre Estados Unidos e Irán pospuestas mientras Israel ataca a Líbano

Teherán se abstiene de entablar conversaciones para consolidar el alto el fuego debido a los ataques continuos de Israel en el sur de Líbano.

Las conversaciones planeadas en Suiza entre Estados Unidos e Irán para discutir los términos técnicos de su acuerdo de alto el fuego han sido pospuestas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores suizo confirmó temprano el viernes que las conversaciones, que estaban programadas para tener lugar en Burgenstock, no se llevarían a cabo.

Informes sugieren que Irán ha retrasado el envío de su delegación para discutir los problemas técnicos relacionados con el acuerdo de alto el fuego, firmado digitalmente por los dos países el miércoles, debido a la campaña militar en curso de Israel en Líbano.

Los ataques israelíes durante la noche y hasta el viernes han matado supuestamente al menos a 16 personas en el sur de Líbano, con el grupo Hezbollah vinculado a Irán reportando intensos combates.

Conversaciones pospuestas

Se esperaba que una ceremonia seguida de conversaciones se llevara a cabo en el Resort Burgenstock en Stansstad, cerca de Lucerna en el centro de Suiza.

Es propiedad de Katara Hospitality, parte del fondo soberano de Qatar, que ayudó a mediar la paz en el conflicto.

El viernes, en un mensaje a la agencia de noticias AFP, el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo dijo: “Las conversaciones planeadas entre Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán han sido pospuestas.

“Suiza sigue lista para facilitar estas conversaciones. El trabajo preparatorio relevante en Burgenstock continúa,” agregó, sin proporcionar una nueva fecha para ellas.

El anuncio siguió a un informe del medio de comunicación Al Mayadeen que indicaba que Irán estaba retrasando el envío de su delegación a Suiza debido a la campaña militar en curso de Israel en Líbano.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que el ejército israelí permanecerá en una “zona de seguridad” del sur de Líbano siempre que las “necesidades de seguridad de Israel lo requieran”.

Israel y Hezbollah no son partes del acuerdo, pero Irán ha insistido en que Israel debe retirarse de la gran franja del sur de Líbano que ocupa.

La logística nunca ha sido “simple o predecible”

El impulso de Estados Unidos para comenzar rápidamente conversaciones de alto riesgo con Irán se estancó solo dos días después de firmar un memorando de entendimiento de 14 puntos, que establece un marco para las conversaciones durante un período de negociación de 60 días.

El Vicepresidente JD Vance estaba preparado para hacer un vuelo nocturno para reunirse con sus contrapartes iraníes en el resort de montaña en la pequeña aldea suiza de Obburgen.

Su personal y un pequeño grupo de periodistas incluso se habían reunido en la Base Conjunta Andrews fuera de Washington en anticipación al viaje.

Mientras tanto, docenas de funcionarios de la Casa Blanca, personal de avanzada y más medios se reunieron en Suiza para prepararse para la llegada de Vance.

Pero luego, abruptamente el jueves por la noche, el viaje fue cancelado.

La Casa Blanca emitió una declaración explicando que Vance, a quien el Presidente Donald Trump ha designado para liderar las negociaciones, y su delegación estaban preparados para las conversaciones, pero no pudieron finalizar los planes y el vicepresidente se quedaría en Washington.

“La logística de estas negociaciones nunca ha sido simple o predecible”, señaló la declaración.

También el jueves, el Primer Ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, canceló su viaje a Suiza, informó su portavoz a AFP.