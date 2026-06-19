El difícil despertar que le espera a este jugador del LIV – Golf Planète

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Varios jugadores no pudieron completar su primera ronda debido a la oscuridad del jueves por la noche en Shinnecock Hills. Al amanecer, Joaquín Niemann regresará para terminar el hoyo 6 y luego los tres últimos de la ida. El problema es que es probable que empiece con una puntuación muy, muy grande…

Cuando Joaquín Niemann reanudará su primera ronda el viernes por la mañana, jugará un tiro justo en el medio de la calle en el hoyo n°6. A 120 metros de la bandera, en este par 4. Hasta aquí todo bien… Excepto que el jugador de LIV acertará… su séptimo tiro.

El jugador de LIV de hecho salió de los límites en sus dos primeros drives. Luego, su tercer drive encontró una zona arenosa, lo que le obligó a reenfocarse.

En el mejor de los casos, conseguirá un triple bogey en este hoyo. Siempre y cuando recibas tu tiro de hierro. Hay que decirlo, se siente más como un fantasma quíntuple. Lástima porque el chileno está en par total tras 14 hoyos disputados. El despertador puede picar…

Foto Kate McShane / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP