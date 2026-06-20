Trump presenta el Air Force One provisional, un regalo de Qatar

El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un nuevo Air Force One provisional en la Base Conjunta Andrews en Maryland.

El avión fue cedido a Estados Unidos por Qatar y será una solución “puente” para transportar al presidente estadounidense hasta que lleguen nuevos aviones de Boeing.

Air Force One es el nombre que reciben cualquiera de los aviones utilizados para transportar al presidente de los Estados Unidos, normalmente Boeing 747 muy modificados.

Trump dijo que el avión tenía “un nivel de lujo que nadie había visto antes” Imagen: Manuel Balce Ceneta/AP Foto/Picture Alliance

La ‘Casa Blanca voladora’ de Trump

“Este avión se transformó en una Casa Blanca voladora con un nivel de lujo que nadie había visto antes”, dijo Trump en el hangar gigante.

“Cuando lo vean, no lo podrán creer, en realidad, la calidad de las maderas, la calidad de los materiales, la calidad de los motores”, alardeó el presidente. “Y quiero agradecer al emir de Qatar.

“Ahora, cuando aterrizamos en aeropuertos de Londres, Alemania y diferentes lugares, nadie supera a éste, y así es como debemos tenerlo para nuestro país”, dijo Trump, señalando que los colores y el diseño eran “de mi gusto, diría”.

La administración Trump aceptó el año pasado el lujoso avión Boeing 747 de Qatar para usarlo como avión presidencial.

Los críticos dijeron que la aceptación de tal obsequio podría violar reglas estrictas sobre obsequios para presidentes de Estados Unidos y plantear más preguntas sobre conflictos de intereses con las empresas familiares de Trump y el uso de cargos públicos.

En mayo del año pasado, Trump defendió el regalo y dijo que la oposición a tal regalo era incorrecta porque significaba que el Air Force One podría ser reemplazado “sin cargo”.

Los aviones se someterán a “vuelos de puesta en servicio” considerados como un “examen final”

La Fuerza Aérea de EE. UU. dijo que el avión Boeing VC-25B Bridge comenzaría los “vuelos de puesta en servicio” iniciales después de su llegada al Presidential Airlift Group.

Los vuelos de puesta en servicio se consideran el “examen final” para la modificación del avión, indicó la Fuerza Aérea en un comunicado.

Después de estos vuelos, el avión sería oficialmente “comisionado” o puesto en servicio activo.

“La seguridad del comandante en jefe es nuestra máxima prioridad”, dijo el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink.

La Fuerza Aérea dijo que el avión “aliviaría la presión sobre la envejecida flota VC-25A” de aviones que han estado en servicio desde la década de 1990.

La Fuerza Aérea ha dicho anteriormente que las modificaciones de seguridad del avión costarían menos de 400 millones de dólares.

Editado por: Sean Sinico

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