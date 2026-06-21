El nuevo CEO de PayPal convierte a Venmo en una unidad de negocio independiente mientras posibles compradores rondan

Enrique Lores, entonces CEO de Hewlett-Packard, habla en CNBC fuera del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 22 de enero de 2025. Gerry Miller | CNBC PayPal CEO Enrique Lores ha comunicado a los gerentes esta semana que está reorganizando las líneas de informes de la empresa para separar Venmo, la popular aplicación de pagos móviles, de las otras operaciones de la compañía, según ha sabido en exclusiva CNBC. Venmo pronto será su propio segmento independiente dentro de PayPal, lo que facilitará seguir su progreso o potencialmente vender el negocio a otra empresa, dijeron personas con conocimiento de los cambios. PayPal está buscando reclutar a un ejecutivo de banca digital para dirigir el nuevo segmento Venmo, indicaron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente Los otros dos segmentos serán un negocio de marca PayPal para comerciantes y consumidores y una unidad de servicios de pago que incluye su unidad Braintree y operaciones de criptomonedas, dijeron las personas. Lores, quien pasó seis años como CEO del fabricante de computadoras HP antes de asumir como CEO de PayPal en marzo, apuesta a que una estructura corporativa más aguda pueda reavivar el crecimiento en una empresa que ha perdido terreno frente a Apple, Google y Stripe en la batalla por las transacciones de comercio electrónico. Lores reemplazó a Alex Chriss, un ex ejecutivo de Intuit que tuvo dificultades para revivir una acción que había caído aproximadamente un 80% desde su punto máximo en la era pandémica.

La abrupta caída de las acciones de PayPal ha atraído interés de posibles oferentes, incluido el rival Stripe, por partes o la totalidad de la empresa, informó Bloomberg en febrero. La firma ha contratado banqueros para protegerse contra ofertas de adquisición o campañas activistas, según Semafor. PayPal declinó hacer comentarios para esta historia. Las acciones de PayPal subieron aproximadamente un 3% después de la publicación del informe de CNBC.

Recortes de empleo en el limbo Los cambios estructurales llegan en medio de la amenaza inminente de un amplio ciclo de despidos como los vistos en el rival de pagos Block. A principios de año, los gerentes de PayPal recibieron la tarea del ex CEO Chriss de idear reducciones del 15% de la plantilla, pero ese esfuerzo quedó en el limbo cuando Chriss fue reemplazado, dijo una de las personas. Venmo, con sus casi 100 millones de usuarios, es visto como posiblemente el activo independiente más valioso de PayPal debido a sus perspectivas de crecimiento. Los analistas han dicho que es un objetivo clave para posibles adquirientes y podría atraer una valoración premium. En medio de los cambios, dos ejecutivos clave, Diego Scotti, quien dirigía el grupo de consumidores que incluía a Venmo, y Michelle Gill, quien supervisaba un grupo de pequeñas empresas que se está disolviendo, se están yendo, dijeron las personas. Scotti y Gill no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. La empresa también establecerá un nuevo grupo de transformación de inteligencia artificial dirigido por Anshu Bhardwaj, ex ejecutivo tecnológico de Walmart, según las personas. Una unidad de servicios financieros que respalda los otros principales segmentos de negocios será dirigida por Scott Young, ex gerente de banca de consumidores de Goldman Sachs, dijeron las personas. PayPal informará los resultados del primer trimestre la próxima semana.