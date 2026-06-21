¿Los drones de tráfico de autopistas llegarán a las carreteras del Reino Unido, pero nos llevarán a la distracción?

Estoy avanzando a toda velocidad por la autopista a 70 mph, zigzagueando de un carril a otro, con autos pasando rápidamente a mi lado. Solo hay un problema, no tengo licencia de conducir.

O al menos sería un problema si esta fuera una prueba de manejo real. A pesar de la apariencia realista del entorno, de hecho estoy probando una simulación compleja creada por la empresa de realidad virtual MXT en nombre de National Highways, la agencia gubernamental responsable de las principales carreteras del Reino Unido.

Su propósito, más allá de ser divertido, es ver si los conductores probablemente se distraerán o se verán perturbados por la llegada de drones de baja altura desplegados para monitorear el estado de los 4,500 millas de carreteras y carreteras A del país.

Los drones operados por humanos han sido utilizados por National Highways desde 2020, en colaboración con la empresa de ingeniería Arup, pero la agencia espera implementar drones aún más pequeños que puedan acercarse a posibles sitios de mantenimiento de carreteras, con la esperanza de tenerlos en el aire sobre las autopistas a principios de 2027.

National Highways dice que los drones más pequeños que vuelan a una altura entre 10 y 20 metros podrán recopilar más detalles que los drones más grandes, que solo pueden volar a unos 50 metros sobre la superficie de la carretera. Los drones más pequeños también son aproximadamente 10 veces más baratos.

La simulación examina la viabilidad de esto. Las pruebas, que se han llevado a cabo en Londres, Manchester y Birmingham durante el transcurso de un mes, se describen a los participantes como una simulación estándar de seguridad vial, mencionando los drones solo después de que hayan terminado. Luego se les pregunta a los participantes si han notado cuánto —si es que lo han sentido— los drones afectaron su manejo.

Además de su testimonio, la prueba también mide varios métricos durante la simulación, incluyendo la frecuencia cardíaca del participante, la dilatación de la pupila y la cantidad de tiempo que pasan sin mirar directamente hacia adelante, así como factores como la velocidad y el control del volante.

Es una experiencia sorprendentemente nerviosa y no es probable que aumente mi confianza al volante. Aunque el manejo simulado realizado para escribir esta historia fue descrito como “no muy bueno”, el administrador señaló que no fue lo peor que habían visto, agregando “al menos no chocaste”.

Ewan Murdoch, consultor senior en Arup, dijo que los resultados de la prueba podrían llevar a que los drones se utilicen para el mantenimiento de carreteras en todo el mundo.

“Hemos tenido interés por parte de colegas en Australia que están considerando la posibilidad de hacer algo similar para sus autoridades de carreteras”, dijo Murdoch. “Y en los Estados Unidos también, están buscando oportunidades para esto, pero este tipo de metodología es bastante interesante y novedosa, así que creo que es algo en lo que estamos viendo un fuerte interés a nivel global”.

Las pruebas se han realizado con 120 conductores regulares, así como 19 conductores de vehículos pesados para ver si se ven más afectados al manejar vehículos grandes. Si bien aproximadamente la mitad de los participantes dijeron que notaron los drones durante la prueba, muchos menos conductores consideraron que eran “peligrosos” o “peligrosos” durante la simulación.

Callum Brown, asesor senior de normas de espacio aéreo en National Highways, describió las pruebas como “de vanguardia” y dijo que los drones más pequeños serían la forma más segura y eficiente de inspeccionar carreteras y edificios en el futuro.

“Hicieron algunas pruebas similares a esta en Massachusetts”, dijo Brown. “Pero en términos de intentar aplicar esto a nivel nacional, esto es algo pionero a nivel mundial. Estamos en la vanguardia de esto y es algo en lo que hemos estado trabajando durante aproximadamente seis años ahora”.

Un participante, Kevin McKeown, de 49 años, disfrutó de la experiencia y, aunque encontró que el aspecto de realidad virtual fue “un poco desconcertante” al principio, no cree que los drones le hayan causado problemas.

“Fue un poco surrealista como un videojuego, pero si aumenta la salud y la seguridad y elimina un elemento de riesgo, entonces estoy a favor”, dijo. “Y si te puedes distraer con un dron volando a 10 metros de altura, entonces creo que tienes problemas más grandes que solo un dron, y no estoy muy seguro de que debas estar conduciendo un automóvil en primer lugar”.