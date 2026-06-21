Negociadores estadounidenses e iraníes se dirigen a Suiza para conversar

Saltar la siguiente sección El vicepresidente estadounidense Vance viaja a Suiza para mantener conversaciones con Irán

21/06/2026 21 de junio de 2026

El vicepresidente estadounidense Vance dijo a los periodistas que esperaba lograr avances en la cuestión nuclear y el alto el fuego en el Líbano. Imagen: Elizabeth Frantz/REUTERS/dpa/Picture Alliance

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, abandonó Washington para conversar con Irán en Suiza.

“Sólo puedo estar allí uno o dos días”, dijo Vance a los periodistas antes de partir de la Base Conjunta Andrews el sábado.

“Creo que, con suerte, vamos a lograr avances en la cuestión nuclear… avanzar en la cuestión del alto el fuego en el Líbano. Esas son las dos grandes cosas en las que creo que debemos concentrarnos”, dijo.

El viaje de Vance se retrasó el viernes después de que Teherán cancelara inicialmente su participación en las conversaciones sobre los continuos ataques de Israel contra militantes de Hezbolá en el Líbano.

Israel confirmó que estaba disparando contra el Líbano el sábado, pero acusó a Hezbollah de romper el último alto el fuego y luego ordenó el cese de los combates en el sur del Líbano.

El sábado, Teherán también dijo que estaba cerrando el Estrecho de Ormuz por los continuos ataques de Israel, aunque Estados Unidos lo cuestionó, diciendo que Irán no controlaba el vital canal de envío y que el tráfico en el estrecho continuaba.

Con la mediación de Pakistán, las conversaciones del domingo tienen como objetivo implementar un acuerdo marco para poner fin al conflicto con Irán.

La delegación de Irán está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, e incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.