Negociadores estadounidenses e iraníes se dirigen a Suiza para conversar

21 de junio de 2026
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, viaja a Suiza para conversar
Pakistán, un mediador clave en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, confirmó que el Primer Ministro Shehbaz Sharif había partido hacia Bürgenstock, Suiza, para participar en las conversaciones “sobre la implementación del Memorando de Entendimiento de Islamabad”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán dijo en un comunicado que delegaciones de alto nivel de Irán, Qatar y Estados Unidos formarían parte de las conversaciones.
La declaración continuó diciendo que Sharif sostendrá conversaciones bilaterales con las delegaciones, incluida Suiza, “para reafirmar el compromiso duradero de Pakistán con el diálogo y la paz duradera en la región”.
Pakistán se ha posicionado como mediador en el conflicto en curso y ha organizado conversaciones y servido como intermediario en los esfuerzos diplomáticos para unir a las partes en conflicto.
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21 de junio de 2026
El vicepresidente estadounidense Vance viaja a Suiza para conversaciones con Irán
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, abandonó Washington para conversar con Irán en Suiza.
“Sólo puedo estar allí uno o dos días”, dijo Vance a los periodistas antes de partir de la Base Conjunta Andrews el sábado.
“Creo que, con suerte, vamos a lograr avances en la cuestión nuclear… avanzar en la cuestión del alto el fuego en el Líbano. Esas son las dos grandes cosas en las que creo que debemos concentrarnos”, dijo.
El viaje de Vance se retrasó el viernes después de que Teherán cancelara inicialmente su participación en las conversaciones sobre los continuos ataques de Israel contra militantes de Hezbolá en el Líbano.
Israel confirmó que estaba disparando contra el Líbano el sábado, pero acusó a Hezbollah de romper el último alto el fuego y luego ordenó el cese de los combates en el sur del Líbano.
El sábado, Teherán también dijo que estaba cerrando el Estrecho de Ormuz por los continuos ataques de Israel, aunque Estados Unidos lo cuestionó, diciendo que Irán no controlaba el vital canal de envío y que el tráfico en el estrecho continuaba.
Con la mediación de Pakistán, las conversaciones del domingo tienen como objetivo implementar un acuerdo marco para poner fin al conflicto con Irán.
La delegación de Irán está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, e incluye al ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.
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21 de junio de 2026
MIRAR: Irán: ‘Profunda desconfianza hacia el presidente Trump’ sobre el Líbano
El comando militar conjunto de Irán dijo el sábado que el Estrecho de Ormuz ha sido cerrado nuevamente, citando los ataques israelíes en el Líbano y la “mala fe” de Estados Unidos y su “claro incumplimiento de sus compromisos” al no poner fin a los combates en el Líbano.
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21 de junio de 2026
MIRAR: Los republicanos se resisten al acuerdo alcanzado por Donald Trump con Irán
El acuerdo que el presidente de Estados Unidos alcanzó con el liderazgo iraní ha provocado una reacción violenta dentro de su Partido Republicano, ya que miembros prominentes expresan su preocupación sobre el alivio de las sanciones y un fondo de reconstrucción propuesto de 300 mil millones de dólares.
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Bienvenido a nuestra cobertura
Delegaciones de EE.UU. e Irán estarán en la estación de montaña suiza de Bürgenstock.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, partió el sábado para unirse a los demás miembros de su delegación, Jared Kushner y Steve Witkoff.
La delegación iraní ya se encontraba en Suiza.
El sábado, Teherán dijo que estaba cerrando el Estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en el Líbano.
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