DOJ rechaza la solicitud del juez de poner por escrito que no avanzará con el fondo anti

DOJ rechaza la solicitud del juez de poner por escrito que no...

El Departamento de Justicia rechazó la solicitud de un juez federal de certificar por escrito que no seguirá adelante con su “fondo contra la politización de las armas”, argumentando en un documento presentado el viernes que sería “innecesario” y que la solicitud plantea “serias preocupaciones de separación de poderes”.

La jueza Leonie Brinkema extendió la semana pasada su bloqueo del fondo de 1.800 millones de dólares, que estaba destinado a compensar a presuntas víctimas de excesos procesales durante la administración Biden. Ella argumentó que las afirmaciones verbales de los líderes del DOJ de que el fondo no seguía adelante eran insuficientes.

Brinkema dio al Fiscal General Interino Todd Blanche y al Secretario del Tesoro Scott Bessent una semana para presentar declaraciones escritas y juradas de que el fondo no seguiría adelante antes de que ella estuviera de acuerdo en desestimar una demanda que busca bloquear el fondo de forma permanente.

“El Fiscal General Interino ha declarado ante el Congreso que el Fondo ‘no seguirá adelante, punto final’… Los abogados firmaron dos veces escritos reafirmando que ‘el Fondo no seguirá adelante’, y el abogado de los Demandados dijo substancialmente lo mismo en dos ocasiones en la Corte”, escribió el abogado del DOJ Andrew Block en el documento del viernes.

“Todos estos testimonios se realizaron en el contexto de graves sanciones por falsedad”, escribió Block.

Blanche testificó previamente ante un panel de la Cámara que el fondo no seguía adelante, aunque se abstuvo de poner esa afirmación por escrito. También no estaba bajo juramento en ese momento, informó MS Now.

Tras la declaración de Blanche, el presidente Donald Trump dijo que quería seguir adelante con el fondo, lo que Brinkema señaló como motivo para dudar de las afirmaciones del DOJ y solicitar declaraciones juradas de Blanche y Bessent.

En una publicación posterior en X el viernes por la tarde, el DOJ volvió a señalar presentaciones previas en el caso donde dijo que no continuaría con el fondo, así como la declaración de Blanche.

“En esencia, la demanda del juez de declaraciones era un intento de requerir que ella personalmente diera el visto bueno a cualquier acuerdo futuro, separado de este Fondo inexistente, que el departamento pudiera hacer”, dijo el DOJ en la publicación. “Los jueces no pueden involucrarse en la autoridad rutinaria de acuerdos del departamento”.

En mayo, el DOJ anunció que estaba creando el fondo como parte de un acuerdo del litigio de 10.000 millones de dólares de Trump contra el Servicio de Impuestos Internos por la filtración de sus registros fiscales por un contratista del IRS.

El plan fue criticado duramente desde ambos lados del espectro político por preocupaciones de que se podría utilizar para pagar a los aliados de Trump, incluidas personas que se declararon culpables de delitos asociados con el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.