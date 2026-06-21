Copa Mundial 2026: Eloy Room iguala récord de salvadas mientras Curazao crea historia.

Enner Valencia, delantero de Ecuador, se precipitó hacia el arco de Curazao en los primeros tres minutos y parecía inevitable el resultado. A unos 10 metros y solo con el portero por vencer, parecía seguro anotar. Daría a Curazao una montaña por escalar, y, como sucedió en la derrota por 7-1 ante Alemania en su primer partido de la Copa del Mundo, bien podría marcar el tono de lo que vendría.

Pero el portero Eloy Room anticipó hacia dónde se dirigía el disparo de Valencia, se agachó hacia su izquierda y desvió el balón alrededor del poste. Fue una parada improbable, apenas creíble.

Y, de hecho, se fijó el tono. Para el final del partido, el comentarista de BBC Sport y exdefensor del Arsenal Martin Keown bromeaba diciendo que se necesitaría una calculadora para sumar la cantidad de veces que Room había salvado a su equipo.

Sin embargo, fue Ecuador quien tuvo que pagar el precio de sus oportunidades perdidas mientras que los debutantes en la Copa del Mundo, Curazao, celebraban su primer punto en el torneo.

Room, el guardameta de 37 años y del Miami FC, tuvo una actuación destacada y récord, realizando 15 paradas para mantener a su país igualado y finalmente asegurar un empate sin goles que perdurará en la memoria de la nación insular.

Desde que se tienen registros en 1966, ningún portero ha realizado más detenciones en 90 minutos de acción en la Copa del Mundo, según Opta.

Solo Tim Howard hizo tantas en un solo partido pero, a diferencia de Room, no pudo mantener su arco invicto después de conceder dos goles en el tiempo extra para Estados Unidos contra Bélgica en 2014.

“Quítate el sombrero, Room”, dijo Keown en BBC One después del empate 0-0.

“Absolutamente magnífico. La cantidad de paradas, casi estabas sacando una calculadora al final del partido para contarlas.

“Simplemente se convirtió en una lista de compras de paradas. Sus reacciones fueron de primera. Parecía destinado a mantener su portería a cero toda la noche”.

Fue una actuación que inspiró a la selección de Room a su mayor resultado hasta la fecha.