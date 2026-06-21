Cada récord roto por KPop Demon Hunters

Hace un año, tres miembros ficticios de un grupo de chicas llamado HUNTR/X subieron a un escenario animado y cambiaron lo que podría ser una película original de Netflix. KPop Demon Hunters se estrenó el 20 de junio de 2025. Doce meses después, no ha abandonado la lista de los diez mejores de Netflix Global en una sola semana, una racha de 52 semanas que nunca ha sido igualada por ningún título en la historia de la plataforma.

El Récord de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ Acaba de Romperse

KPop Demon Hunters ha pasado oficialmente 52 semanas consecutivas en la lista de las diez mejores películas globales de Netflix para la semana que termina el 21 de junio de 2026. El titular anterior, Extraordinary Attorney Woo, se mantuvo en la lista de TV no en inglés durante 20 semanas. Esta racha superó eso en 32 semanas, más de 2,5 veces el antiguo récord.

A lo largo de ese año, la película ha acumulado más de 20.5 mil millones de minutos de visualización solo en los EE. UU. y más de 600 millones de vistas completas. Netflix ha confirmado que ningún título ha atraído a más espectadores, y la compañía está posicionando la propiedad como la base de su próxima franquicia importante.

Netflix realiza un seguimiento de las listas semanales de los diez mejores en 93 países, y esta película llegó a los diez primeros en todos y cada uno de ellos.

Los Récords del Billboard y las Listas de ‘KPop Demon Hunters’

La banda sonora se convirtió en la primera banda sonora de películas en la historia en colocar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 del Billboard Hot 100. “Golden” ocupó el primer lugar en el Billboard Global 200 durante 18 semanas, empatando el récord más largo en el número uno de esa lista. La canción pasó ocho semanas en el número uno en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el primer número uno de una actriz de K-pop femenina y el número uno más duradero de un grupo femenino en este siglo.