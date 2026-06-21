Bobby Prince, influyente compositor de videojuegos Doom, fallece a los 81 años

Bobby Prince, el renombrado compositor de videojuegos que musicalizó títulos como Doom y Wolfenstein 3D, ha fallecido a la edad de 81 años.

La familia de Prince confirmó la muerte del compositor, añadiendo que él “pasó pacíficamente a las Puertas Musicales del Cielo el 16 de junio de 2026.” No se proporcionó ninguna causa de muerte.

“Su trabajo innovador ayudó a definir una era de los videojuegos e influenció a generaciones de jugadores en todo el mundo,” escribió la familia de Prince en un obituario de Legacy.com. “A través de sus composiciones y diseño de sonido para títulos emblemáticos como Doom, Doom II, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad y Duke Nukem 3D, Bobby ayudó a establecer la música de videojuegos como una forma de arte respetada. En 2005, la Industria de Videojuegos lo honró con un Premio a la Trayectoria.”

id Software, la empresa detrás de las series Doom y Wolfenstein, escribió en redes sociales “Descansa en paz el pionero de la música de videojuegos Bobby Prince. Tu música vive por siempre.”

La muerte de Prince llega justo un mes después de que la Biblioteca del Congreso anunciara que la banda sonora de Doom del compositor sería preservada en el Registro Nacional de Grabaciones, un logro raro para una banda sonora de videojuego.

“El videojuego Doom trajo una energía de heavy metal a los sistemas MS-DOS de todo el mundo, mientras al mismo tiempo pionerizaba el popular género de disparos en primera persona. Clave para la popularidad de Doom fue la banda sonora llena de adrenalina creada por el compositor independiente de música de videojuegos Bobby Prince,” escribió la Biblioteca del Congreso en mayo.

“Prince, músico de toda la vida y abogado practicante, estaba fascinado por la tecnología MIDI que surgió en prominencia a mediados de los años 80 como un medio para controlar instrumentos y componer, un interés que lo llevó a su primer trabajo de componer videojuegos. Para Doom, Prince se inspiró en una pila de CDs prestados por el diseñador jefe del juego, John Romero, que incluían obras fundamentales de Alice in Chains, Pantera y Metallica. A pesar de las limitaciones de los controladores de tarjetas de sonido de la era de 1993, Prince compuso el acompañamiento perfecto de riff-shredding para la jornada de matar demonios del juego al infierno y de vuelta.”

Prince, quien se graduó de la escuela de leyes y persiguió una carrera como abogado antes de embarcarse en la industria de videojuegos, también musicalizó la versión MS-DOS del influyente juego de disparos en primera persona Wolfenstein 3D, la secuela de Doom, Doom II, y los favoritos de culto Duke Nukem II y Duke Nukem 3D. Aunque la mayor parte del trabajo de Prince se presentó en juegos de los noventa, regresó al rol de compositor para musicalizar Wrack en 2014.

La Biblioteca del Congreso escribió sobre Prince, “Aprovechando su conocimiento de MIDI, Prince incluso trabajó para asegurar que los efectos de sonido que creaba pudieran sobresalir en la música asignándoles diferentes frecuencias MIDI. La banda sonora de Doom inspiraría innumerables remixes y sentaría las bases para futuras generaciones de compositores de juegos.”

La familia de Prince añadió, “Mientras muchos en todo el mundo recordarán a Bobby por la música y paisajes sonoros que ayudaron a definir una generación de juegos, aquellos que lo conocieron y amaron personalmente recordarán algo aún mayor: un hombre de talento, integridad, humildad, fe, risas y amor cuya mayor alegría era compartir su ingenio y sabiduría con familia y amigos.”