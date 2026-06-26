Binance dice que algunos clientes europeos pueden verse afectados después de retirar la oferta para la licencia griega

La bolsa de criptomonedas Binance ha informado a algunos países de la Unión Europea que sus servicios se verán afectados después de retirar una solicitud de regulación de la Unión Europea a través de las autoridades griegas.

Todas las empresas de activos criptográficos deben obtener una licencia bajo el Reglamento de Mercados en Criptoactivos de la Unión Europea antes del 1 de julio, o corren el riesgo de sufrir penalizaciones. La empresa le dijo a CNBC en un comunicado que buscará una autorización en otro estado miembro de la UE.

Binance también le informó a CNBC que “tomaremos las medidas necesarias antes del 1 de julio para cumplir con los requisitos aplicables”. Algunos usuarios pueden verse afectados, pero el intercambio se comunicará con ellos para proporcionar información clara sobre los próximos pasos y está seguro de que podrá obtener una licencia “en los próximos meses”, según el comunicado.

Según un informe del Financial Times del viernes, la solicitud del intercambio para una licencia en toda la UE en Grecia fracasó la semana pasada, y ahora la empresa tiene la intención de solicitar una licencia en Francia, pero es probable que cualquier aprobación llegue mucho después del plazo del 1 de julio.

Los clientes de Binance en Polonia, Italia, España y Francia, donde la empresa actualmente posee licencias locales, han recibido correos electrónicos esta semana informándoles cómo retirar su dinero del intercambio, informó el FT.

Algunos competidores con licencia de la UE han estado promocionando sus servicios tras este desarrollo, incluido Eric Demuth, fundador de Bitpanda.

“Binance ha enfrentado una serie de investigaciones y cargos criminales en los últimos años. La empresa ha sido prohibida en el Reino Unido desde 2021.

En 2023, Binance se declaró culpable de cargos penales relacionados con el lavado de dinero y la violación de sanciones financieras internacionales, lo que resultó en que más de $4.3 mil millones fueran pagados a las autoridades estadounidenses.

El año pasado, funcionarios franceses abrieron una investigación judicial contra Binance, afirmando que probablemente había ayudado en el lavado de dinero. Binance negó las acusaciones.

La empresa, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo por volumen, fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao. Zhao fue condenado a prisión en 2024 por violaciones de lavado de dinero, antes de ser indultado por el presidente de EE. UU. Donald Trump en 2025.