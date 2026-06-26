The Lookout Look Back: ilustrando las noticias del día

Bienvenido a Lookout Look Back, una asociación entre Lookout Eugene-Springfield y el veterano ilustrador de Eugene, Jesse Springer. Durante 27 años, Springer creó cientos de ilustraciones que capturan las fuerzas políticas, sociales y culturales que dan forma a la vida en el condado de Lane y Oregón. Puede ver más ilustraciones de Springer o comprar su libro en su sitio web.

viernes 26 de junio

Parece que fue hace siglos. De repente, los jóvenes deambulaban por el medio de las calles mientras miraban sus teléfonos, deambulaban por edificios aleatorios y otros lugares en los que no debían mientras miraban sus teléfonos. Estaban enganchados a la última moda, Pokémon GO, que celebra su décimo cumpleaños en menos de dos semanas.

El juego causó furor en 2016 y llamó la atención del ilustrador Jesse Springer, quien le dio a algunos de los personajes del juego un giro político de Oregón. Estaba “Skooltax”, que apoya los impuestos a la educación incluso si provienen desproporcionadamente de los contribuyentes de bajos ingresos. Estaba “PERSanoiac”, con una obsesión inusual por el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de Oregón. Y estaba “Fixit”, que encuentra soluciones bipartidistas pero no se le ha visto desde hace tiempo.

Diez años después, la educación K-12 en Oregon ha recibido más fondos, en gran parte gracias a la Ley de Éxito Estudiantil aprobada por la Legislatura estatal en 2019. Pero en todo caso, los resultados educativos han empeorado desde entonces.

Las obligaciones del PERS siguen agotando las arcas públicas y no se vislumbra un final.

¿Y arreglarlo? Bueno… Fixit todavía no se ha visto desde hace algún tiempo.

viernes 12 de junio

Si el último Lookout Look Back no le convence, espere uno o dos días más.

“Los récords de calor vuelven a caer”, se lee en el título de la ilustración de Jesse Springer de junio de 2015. “Además de un tercer año consecutivo de sequía, Oregón experimenta una ola de calor masiva con temperaturas récord”.

Hace unos agradables 69 grados en Eugene cuando esta publicación se publica a las 11 am del viernes 12 de junio. Pero las cosas están a punto de ponerse muy de junio de 2015 en el valle de Willamette, y se espera que las temperaturas se eleven a los 90 grados el sábado y a los 90 grados el domingo y el lunes.

El fin de semana trae consigo el primer “evento de calor de varios días” de 2026, como lo llaman los meteorólogos. Y conlleva riesgos potenciales para la salud, ya que todavía estamos a principios del verano y la gente no está tan acostumbrada al calor. ¡Bebe mucha agua!

viernes 29 de mayo

Está empezando a parecerse mucho a… temporada de incendios. Y si parece que estamos “celebrando” temprano, bueno, lo estamos haciendo.

Como prueba, tomemos esta ilustración de Jesse Springer de julio de 2013. La leyenda dice: “Debido al calor abrasador récord, se declara oficialmente la temporada de incendios en Oregón, seco como yesca”.

Ese año, el Departamento Forestal de Oregón hizo su declaración oficial de temporada de incendios el 2 de julio. Avancemos hasta este año y muchas regiones del Departamento Forestal en todo el estado ya han declarado el inicio de la temporada de incendios inmediatamente después de otro invierno cálido y seco.

viernes 15 de mayo

El Lookout Look Back de esta semana trata sobre ¿de qué más? Elecciones.

El título de la ilustración de Jesse Springer de mayo de 2010 dice: “Las primarias de Oregon arrojan una baja participación del 37%”.

Bueno, hasta el miércoles, la participación en las primarias de este año rondaba un sólido… 14%. No es genial, pero todavía hay mucho tiempo para los votantes de último momento.

Decidí revisar los registros del condado de Lane para verificar la participación final en cada elección primaria desde la ilustración de Springer. Ellos eran:

2012 – 37%

2014 – 31%

2016 – 57%

2018 – 36%

2020 – 45%

2022 – 36%

2024 – 36%

Tenga en cuenta que los grandes saltos en 2016 y 2020 se produjeron en años de elecciones presidenciales, lo que definitivamente no ocurre en 2026. Así que 36% o 37% parece ser el objetivo de lo que podríamos llamar “participación promedio” para el condado de Lane.

¿Llegaremos allí este año? Esperamos un aumento tardío. Y un recordatorio: es demasiado tarde para enviar sus boletas por correo, así que envíelas a un buzón oficial o a la Oficina de Elecciones del Condado de Lane, 275 W. 10th Ave. en Eugene, antes de las 8 p. m. del día de las elecciones, el 19 de mayo.

viernes 27 de abril

El último Lookout Look Back nos lleva hasta… octubre de 2012. Pero, en lo que a mí respecta, bien podría haber sido 1912.

El título del ilustrador Jesse Springer decía: “Oregón apuesta por el voto por correo: el primer estado de la unión que optó por el voto por correo envió boletas a los votantes esta semana”.

Tengo un vago recuerdo de haber acompañado a mi madre al gimnasio de una escuela secundaria para que pudiera votar en las elecciones presidenciales de 1996. Como oregoniano de toda la vida, esos recuerdos se sienten entre pintorescos y molestos. Pero para las personas un poco mayores que yo, ir al colegio electoral el martes de elecciones era una tradición de larga data. Aparentemente todavía lo es para quienes viven en estados un poco menos favorables al voto.

viernes 10 de abril

Para el último Lookout Look Back, decidí volver a una ilustración de Jesse Springer de mayo de 2007.

Los habitantes de Oregón se estaban tambaleando por los precios récord de la gasolina. ¿A qué altura? Bueno, el pie de foto de Springer lo expresa mejor: “Los precios de la gasolina en Oregon han aumentado 15 centavos la semana pasada a $3,28 por galón, 31 centavos más que el promedio nacional. A nivel nacional, sólo Washington y California están pagando precios más altos”.

¿Hoy? La gasolina a 3,28 dólares sería la más barata del país y 88 centavos por debajo del promedio nacional, según AAA.

Desgraciadamente, un galón de gasolina en Oregón costaba poco más de 5 dólares hasta el jueves, 81 centavos más que el mes pasado. La guerra con Irán que comenzó el 28 de febrero ha asfixiado los suministros de petróleo y ha disparado los precios de la gasolina en todo el mundo.

viernes 27 de marzo

Esta edición de Lookout Look Back nos trae una ilustración de Jesse Springer de 2021 que fácilmente podría haberse publicado en cualquier momento durante la última década: ¿adónde se fue la lluvia primaveral?

Hasta ahora, 2026 parece ser la misma historia: la mayor parte del condado de Lane (y todo Oregón) actualmente está experimentando condiciones anormalmente secas, sequías moderadas o severas. Con capas de nieve extremadamente bajas este invierno, la temporada de esquí fue un fracaso en las montañas de todo el estado. Y el 2 de marzo, el Centro Nacional Interagencial de Bomberos ya estaba advirtiendo sobre “pronósticos potenciales importantes de incendios forestales”.

Los aproximadamente 386.000 acres de tierra que se habían quemado en todo el país a finales de febrero estaban un 422% por encima del promedio de 10 años para el mismo período.

Y en marzo se han registrado temperaturas anormalmente cálidas en gran parte del país, incluso aquí en el valle de Willamette.

Perdón si te desanimé.

Viernes 13 de marzo

Springer creó esta ilustración en 2015, cuando la Legislatura de Oregón no estaba actuando ante las preocupaciones de los residentes y grupos ambientalistas sobre los efectos de las fumigaciones aéreas de herbicidas sobre tierras forestales cercanas a personas y animales.

La Legislatura finalmente aprobó el Proyecto de Ley de Fumigación Aérea de Bosques en 2020, que exige zonas de amortiguamiento para proteger a los residentes, las vías fluviales y los peces. Pero las preocupaciones persisten, incluso en el condado de Lane, donde los partidarios de la medida electoral de la Declaración de Derechos de Cuencas propuesta para las elecciones de mayo citan los efectos de la fumigación aérea con pesticidas como una preocupación importante.