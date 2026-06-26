Inglaterra vs Nueva Zelanda: Ben Duckett y Ben Stokes devuelven a los anfitriones al tercer Test.

El tercer Test de Rothesay, Trent Bridge (día dos de cinco)

Nueva Zelanda 438: Conway 157, Latham 151; Stokes 4-70 Inglaterra 223-2: Duckett 113, Bethell 74* Inglaterra está 215 carreras atrás

El centenario deslumbrante de Ben Duckett se construyó sobre un inspirador hechizo de bolos de Ben Stokes para devolver a Inglaterra en el decisivo tercer Test contra Nueva Zelanda en Trent Bridge.

En un cambio notable desde que los Black Caps alcanzaron 317-0 en un momento del primer día, Inglaterra tomó los 10 wickets por 121 carreras para despedir a los turistas por 438, luego cerró el segundo día en 223-2 – 215 carreras atrás.

El capitán Stokes, de regreso en el equipo tras la controversia en la discoteca que lo llevó a perderse el segundo Test, fue el catalizador con una implacable racha en el calor sofocante.

Después de que Inglaterra no lograra hacer un avance en los primeros 40 minutos, las ocho overs de Stokes dieron tres wickets y una caída de atrapada.

Shoaib Bashir tomó dos en un over y Jofra Archer uno, además de golpear a Blair Tickner con un golpe que finalmente dejó al veloz fuera del partido por una conmoción cerebral. En general, desde su 361-4 durante la noche, Nueva Zelanda perdió seis wickets por 77 carreras el viernes.

Dadas las condiciones y el terreno llano, fue un esfuerzo sobresaliente de Inglaterra, que se propuso reducir el déficit a pesar de la baja de Emilio Gay por cero.

Con el apoyo de Jacob Bethell, Duckett aprovechó al ser dejado caer en ocho para registrar su primer centenario en Test desde junio pasado.

Nueva Zelanda casi no pudo evitar el progreso rápido de Inglaterra, ya que la pareja del segundo wicket añadió 179 carreras.

Duckett finalmente salió por 113, dejando a Bethell en un invicto 74 – su primer medio siglo en casa y en la primera entrada de un Test. Joe Root, en uno de sus lugares más fructíferos, alcanzó 21 no out.