Los primeros proyectos de energía hidroeléctrica en Gran Bretaña en 40 años reciben luz verde

Las primeras iniciativas importantes de nueva energía hidroeléctrica en Gran Bretaña en más de 40 años se espera que avancen después de que el regulador de energía diera luz verde provisional a tres propuestas como parte de un plan para reducir la dependencia del país de las importaciones de energía.

Las tres nuevas estaciones de energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo están programadas para ser construidas en el norte de Escocia, donde los lagos de la región actuarán como embalses naturales para abastecer a las estaciones de energía hidroeléctrica.

El proyecto Loch Kemp, desarrollado por Statera Energy, planea extraer agua del Lago Ness, y el proyecto Coire Glas de SSE espera extraer agua del Lago Lochy entre Fort William e Inverness. El proyecto Earba de Gilkes Energy utilizará los lagos Leamhain y Earba para crear la instalación de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo más grande del Reino Unido.

Se espera que estén construidos para principios de la década de 2030 y serán los primeros proyectos de energía hidroeléctrica por bombeo desde que la planta hidroeléctrica Dinorwig en el norte de Gales comenzó a operar en 1984.

El ministro de energía, Michael Shanks, declaró: “Cuarenta años después de la última instalación de almacenamiento por bombeo en el país, este gobierno está impulsando la construcción en Gran Bretaña una vez más. La lección del conflicto en Irán es clara: Gran Bretaña no puede permitirse seguir a merced de los volátiles mercados de combustibles fósiles y exponer a las familias al próximo shock de precios”.

Las primeras plantas de energía hidroeléctrica en una generación fueron nombradas en la lista del regulador de energía de 16 proyectos provisionales aprobados que pueden almacenar y liberar electricidad durante períodos de ocho horas o más para ayudar a Gran Bretaña a utilizar más de su energía renovable y reducir su dependencia de las importaciones de energía.

Mientras que la mayoría de los esquemas de almacenamiento de energía de larga duración que recibieron aprobación provisional son proyectos de baterías de iones de litio, algunos utilizan tecnologías de almacenamiento alternativas.

Un esquema de almacenamiento de energía de aire comprimido en Tees, desarrollado por TeesCAES, planea usar electricidad excedente para comprimir aire a una presión de aproximadamente 70 bares y liberar el aire para hacer girar sus turbinas generadoras cuando los suministros de electricidad son escasos.

Mientras tanto, Invinity Energy Systems planea utilizar baterías de flujo redox de vanadio. Las baterías de flujo difieren de las baterías de iones de litio “sólidas” al utilizar electrolitos líquidos para generar una corriente eléctrica. Estas baterías recargables generan energía bombeando estos líquidos a través de un “stack” central donde los cambios químicos almacenan o liberan electricidad.

Los 16 proyectos, ubicados en toda Inglaterra, Escocia y Gales, están diseñados para ayudar a equilibrar la oferta y la demanda de electricidad, que puede fluctuar debido a la imprevisibilidad de fuentes de energía renovable como la energía eólica y solar.

Akshay Kaul, director general de infraestructura en Ofgem, dijo que el regulador está “creando la infraestructura adecuada para que la energía renovable prospere y mejorar nuestra seguridad energética y reducir la dependencia de los mercados globales de gas”.

Agregó: “Es fantástico ver tantas tecnologías diferentes avanzando. Esto nos acerca un paso más hacia el almacenamiento de energía de larga duración que necesitamos en un sistema de energía limpia para mantener un suministro seguro durante períodos de clima frío, caliente, tranquilo o nublado cuando la producción de energía solar o eólica puede ser baja”.