Las marcas ganadoras con la publicidad de la Copa del Mundo pueden no ser los patrocinadores.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado un gran interés en marcas no patrocinadoras del torneo, según reportes. Mientras las grandes empresas patrocinadoras como Adidas, Coca-Cola y Qatar Airways están presentes, otras como Levi Strauss & Co., Taco Bell y la cadena Buc-ee’s han destacado en redes sociales por sus estrategias de marketing creativas. Empresas como McDonald’s y Taco Bell han lanzado campañas especiales para disfrutar del torneo, mientras que se espera que el gasto en publicidad de la Copa del Mundo alcance los $10.5 mil millones, cerca de lo invertido en 2018. (Contexto: Muchas marcas no patrocinadoras han ganado visibilidad en la Copa Mundial 2026 debido a sus estrategias de marketing innovadoras.)

Según análisis de firmas como WARC Media y Sensor Tower, marcas no patrocinadoras como Nike, Lego y Levi’s han tenido un gran impacto en redes sociales a través de sus campañas. Nike ha logrado más de 70 millones de visitas en YouTube con un anuncio que incluye celebridades y estrellas del fútbol. Por otro lado, Levi’s ha destacado por su ingeniosa estrategia en el estadio de Santa Clara, generando entusiasmo en redes sociales. La competencia publicitaria durante la Copa refleja la lucha entre marcas “esperadas” y “inesperadas”, donde las no patrocinadoras tienen más libertad para ser creativas. (Contexto: Las marcas no patrocinadoras están desafiando a los patrocinadores oficiales con estrategias de marketing innovadoras en la Copa Mundial 2026.)

Expertos en marketing como Jared Watson y Kelly Cutler han señalado que las marcas están adoptando un enfoque más divertido y desafiante en sus campañas durante la Copa. Watson destaca que algunas marcas están aprovechando la frustración de los consumidores con la comercialización del fútbol, mientras que Cutler resalta la importancia de crear conexiones emocionales con los consumidores. Para las marcas patrocinadoras, como Levi’s y otras, la Copa Mundial podría tener implicaciones futuras en las asociaciones de marcas. (Contexto: La Copa Mundial 2026 está marcando un cambio en las estrategias publicitarias de las marcas, con un enfoque más desafiante y emocional para conectar con los consumidores.)