Texas hace que pasajes de la Biblia sean lectura obligatoria para millones de estudiantes de escuelas públicas

El La junta de educación de Texas aprobó una nueva y amplia lista de lecturas a nivel estatal que, por primera vez, hará que pasajes de la Biblia sean lecturas obligatorias para más de 5 millones de estudiantes de escuelas públicas.

Según la nueva iniciativa, las historias bíblicas se convertirán en lectura obligatoria para millones de estudiantes de escuelas públicas, además de una colección de libros más estándar, renovando el debate sobre los crecientes esfuerzos en Estados Unidos para aumentar el papel de la religión en las aulas.

La implementación será escalonada, comenzando con los estudiantes de primaria en 2030.

La junta de educación estatal de Texas, controlada por los republicanos, dio la aprobación final al plan durante una votación el viernes. El año pasado, Texas se convirtió en el estado más grande en exigir que los Diez Mandamientos se exhiban en todas las aulas.

La medida surge de una ley de Texas de 2023 que requiere que los funcionarios de educación estatales designen al menos una obra literaria para cada nivel de grado, y la junta estatal amplía ese mandato recomendando múltiples textos para cada grado. Si bien los maestros aún pueden asignar libros fuera de la lista, deben hacerlo además de las selecciones requeridas.

La lista de lectura establece que se requerirá lectura de extractos del Libro de Jonás y del Libro de los Salmos a partir del séptimo grado. Extractos adicionales de varias partes de la Biblia, como el Libro de Lamentaciones y el Libro del Génesis, pasarán a formar parte del plan de estudios para los estudiantes de secundaria.

La lista ha provocado fuertes críticas. Los opositores dicen que viola la separación constitucional entre la Iglesia y el Estado, carece de diversidad y da preferencia al cristianismo sobre otras religiones. Los partidarios argumentan que las tradiciones judeocristianas jugaron un papel central en la fundación del país y deberían estar representadas en las enseñanzas de las escuelas públicas.

El plan de estudios ha generado críticas no sólo por su inclusión de textos religiosos sino también por su fuerte énfasis en obras más antiguas, muchas de ellas escritas por autores varones blancos, en un estado donde más de la mitad de los estudiantes de las escuelas públicas son hispanos o negros.

omitir la promoción pasada del boletín Boletín gratuito | Alrededor de 2-3 veces al día Regístrate para Noticias de última hora EE. UU. Obtenga las noticias más importantes a medida que se publican después de la promoción del boletín

El año pasado, Donald Trump se comprometió a “proteger la oración” en las escuelas públicas. Durante su primer mandato, introdujo medidas destinadas a facilitar el acceso de las organizaciones religiosas a los programas federales. Texas, un estado liderado por los republicanos que educa aproximadamente a uno de cada 10 estudiantes de escuelas públicas en Estados Unidos, a menudo ha influido en la política educativa a nivel nacional.