Tribunal Supremo Deja al IRS Libre Para Perseguir a los Contribuyentes Por Siempre Sobre Fraude del Preparador.

El Tribunal Supremo rechazó escuchar Murrin vs. Comisionado, dejando vigente un fallo del Tercer Circuito que amplía significativamente cuándo el IRS puede volver y evaluar impuestos impagos, incluso décadas después de haber presentado una declaración—cuando la persona que preparó la declaración cometió fraude. Ese es el caso, según el Tercer Circuito, incluso si el contribuyente no sabía nada sobre el fraude.

Para Stephanie Murrin, la consecuencia inmediata es que las evaluaciones del IRS vinculadas a declaraciones que presentó años atrás siguen vigentes, a pesar de haberse realizado aproximadamente dos décadas después de haber presentado las declaraciones. Según su petición al Tribunal Supremo, Murrin enfrenta más de $328,000 en impuestos, penalidades e intereses (los cuales habían aumentado a más de $250,000 para cuando el IRS emitió la notificación de deficiencia).

Murrin, una contribuyente de Nueva Jersey, presentó declaraciones conjuntas con su entonces esposo, Stephen Murrin, de 1993 a 1999. Durante esos años, los Murrins utilizaron a Duane Howell para preparar sus declaraciones conjuntas de impuestos federales sobre los ingresos y declaraciones para dos sociedades en las que Murrin era socia general. Howell, cuya licencia de CPA había sido suspendida durante los años en que preparó las declaraciones de los Murrins, había sido previamente condenado en la corte federal de Nueva York por preparar declaraciones fraudulentas para otros contribuyentes (según la petición, los Murrins no sabían de la condena). Más tarde se declaró culpable en 2007 de cargos federales relacionados con un esquema de fraude más amplio en la preparación de declaraciones.

Las partes acordaron que Howell incluyó entradas falsas o fraudulentas en las declaraciones, incluyendo deducciones de “suministros y gastos de oficina” para las sociedades que, según el gobierno, en realidad no realizaban actividades comerciales ni gastaban dinero en suministros de oficina. El gobierno también alegó que Howell pretendía ocultar su participación al omitir su nombre y firma de la línea del preparador, listar diferentes entidades como preparador de año en año, usar diferentes apartados postales como direcciones comerciales en las declaraciones de las sociedades y hacer que las declaraciones de las sociedades fueran enviadas a diferentes centros de servicio del IRS.

Sin embargo, el IRS emitió una notificación de deficiencia a Murrin en 2019, mucho después de haber expirado el periodo normal de tres años. Murrin apeló al Tribunal de Impuestos, argumentando que la sección 6501(a) prohibía la evaluación y que el plazo había pasado.

(Información de antecedentes y verificación de hechos [Contexto y Verificación de hechos]:)

La ley tributaria generalmente le da al IRS tres años después de presentar una declaración para evaluar cualquier impuesto adicional adeudado. Esa fecha límite es importante, ya que después de haber pasado un tiempo, se espera que tanto el gobierno como los contribuyentes avancen. Pero hay una excepción significativa. Cuando una declaración es “falsa o fraudulenta con la intención de evadir impuestos”, el IRS puede evaluar impuestos adicionales en cualquier momento, lo que significa que no se aplica ninguna prescripción y ningún plazo.

La contribuyente y el gobierno están de acuerdo en ese punto. El problema radica en que la ley no establece claramente de quién es la intención.

Murrin argumentó que la excepción del fraude se aplica solo cuando el contribuyente actuó con la intención de evadir impuestos. El IRS argumentó que el reloj nunca comenzó a correr en el estatuto de prescripción porque las declaraciones eran fraudulentas y Howell había actuado con la intención requerida. El gobierno no afirmó que Murrin haya colocado información falsa en las declaraciones o que haya tenido la intención de evadir impuestos—sostuvo que no era necesario. Según la ley, según el gobierno, no importa si la intención pertenecía al contribuyente o a otra persona, incluido el preparador.

El Tribunal de Impuestos estuvo de acuerdo con el IRS, siguiendo su decisión anterior en Allen vs. Comisionado, que sostenía que la sección 6501(c)(1) puede aplicarse cuando un preparador de declaraciones, en lugar del contribuyente, actúa con la intención de evadir impuestos.

En la apelación, el Tercer Circuito también se puso del lado del gobierno. Encontró que el estatuto no requiere la intención del contribuyente de evadir impuestos. Simplemente requiere que exista la intención de evadir impuestos. Y si esa intención se atribuye a la declaración, no hay plazo. En este caso, porque Howell pretendía evadir impuestos en las declaraciones de Murrin, el tribunal determinó que el IRS no estaba obligado por el plazo ordinario de tres años para evaluar impuestos.

“Entendemos la frustración de Murrin por la decisión del IRS de evaluar impuestos más allá del plazo de prescripción debido a las malas acciones de alguien que no es ella”, escribió el Tercer Circuito. “Pero estamos atados por el estatuto.”

El tribunal argumentó que la ley se refiere a “una declaración falsa o fraudulenta con la intención de evadir impuestos” pero no especifica quién debe tener esa intención. Rechazó el argumento de Murrin de que el estatuto apunta al contribuyente porque la declaración es la declaración del contribuyente y los impuestos son los impuestos del contribuyente.

(Rechazo de la petición por parte de la Corte Suprema [Verificación de hechos]:)

La Corte Suprema no estuvo dispuesta a intervenir, y en cambio negó la petición. La negativa de la Corte Suprema no significa que la Corte esté de acuerdo con el Tercer Circuito. Pero en términos prácticos, Murrin representa una importante victoria para el IRS.

(Hasta este punto, puede resultar útil para el lector un resumen o una conclusión. Se puede hacer en prosa sencilla y sin incorporar nuevos hechos no mencionados en el artículo original. Se debe mantener el tono neutral y objetivo.)