La administración de Trump permite que Anthropic lance el modelo de IA Mythos a algunas empresas y agencias gubernamentales.

El gobierno de EE. UU. otorgó el viernes a Anthropic el permiso para lanzar su modelo Mythos 5 a un grupo de aproximadamente 100 empresas y agencias federales, confirmó CNBC. La decisión, detallada por el Departamento de Comercio en una carta a Anthropic, marca un gran avance en las negociaciones entre la administración Trump y la compañía de inteligencia artificial, que han estado en un punto muerto desde hace dos semanas debido a sus últimos modelos: Fable 5 y Mythos 5.

“Decidí que se han establecido las salvaguardas adecuadas para permitir que ciertos socios de confianza accedan al Modelo Claude Mythos 5”, escribió en la carta el Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, cuya carta fue vista por CNBC. La carta, dirigida al cofundador de Anthropic, Tom Brown, no otorgó la aprobación a Anthropic para restaurar el acceso a Fable 5. Brown ha tomado el liderazgo en las negociaciones con la administración Trump, reemplazando en ese papel al CEO de Anthropic, Dario Amodei.

Anthropic anunció a principios de este mes que deshabilitó el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para cumplir con una directiva de control de exportaciones del gobierno que citaba “autoridades de seguridad nacional”. La empresa dijo que se le instruyó suspender todo acceso “por cualquier extranjero, ya sea dentro o fuera de Estados Unidos, incluidos los empleados extranjeros de Anthropic”.

El movimiento inesperado se produjo días después de que Anthropic anunciara los modelos, que la empresa promocionaba como de última generación en varios benchmarks de la industria. Fable 5, en particular, marcó la primera vez que Anthropic lanzó una oferta tan avanzada al público, gracias a nuevas salvaguardias que bloquean respuestas en áreas de alto riesgo específicas.