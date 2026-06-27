Tribunal confirma condena por violación a Weinstein

Un tribunal de apelaciones de California confirmó el viernes la condena de Harvey Weinstein en 2022 por cargos de violación y agresión sexual, pero anuló una sentencia de prisión de 16 años y ordenó al juez de primera instancia que le dictara una nueva sentencia.

“La sentencia queda anulada y el asunto se remite para una nueva sentencia”, decía una actualización en línea publicada por el Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California. “En todos los demás aspectos se confirma la sentencia.”

El panel de tres jueces emitió la decisión por unanimidad, diciendo que el juez de primera instancia de Weinstein no violó sus derechos constitucionales.

“Rechazamos sus intentos de perturbar los veredictos de culpabilidad del jurado”, escribieron los jueces.

Weinstein apelará la condena y la sentencia

El panel pidió una nueva sentencia porque el juez del tribunal inferior consideró condenas en Nueva York que luego fueron desestimadas como un factor agravante para determinar cuánto tiempo debería permanecer en prisión. El fiscal general de California estuvo de acuerdo.

Un portavoz de Weinstein, que ahora tiene 74 años, dijo que su equipo no estaba de acuerdo con la decisión del tribunal de confirmar el veredicto de culpabilidad por un cargo de violación y dos cargos de agresión sexual contra un modelo y actor italiano y que apelaría el fallo ante la Corte Suprema de California.

“Estamos decepcionados por la decisión de hoy y respetuosamente no estamos de acuerdo con las conclusiones del Tribunal de Apelación sobre la imparcialidad del juicio del señor Weinstein”, dijo Juda Engelmayer en un correo electrónico a la agencia de noticias AP. “Este no es el final del proceso de apelación”.

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No hay juicio adicional en Nueva York

La decisión de California se produjo un día después de que los fiscales de Nueva York decidieron que Weinstein no enfrentaría un cuarto juicio allí, desestimando el caso de la era #MeToo porque la acusadora dijo que no podía soportar testificar nuevamente en lo que habría sido un cuarto juicio.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, dijo el jueves que después de testificar ante dos grandes jurados y tres jurados de primera instancia, el acusador no deseaba volver a subir al estrado.

Después de años de rumores sobre Weinstein, las investigaciones de la revista The New Yorker y Los New York Times El periódico expuso una serie de acusaciones de más de 80 personas sobre su comportamiento abusivo.

Weinstein ha negado todas las acusaciones formuladas en su contra.

Catalizador del movimiento #MeToo

Pero el furor por su supuesta mala conducta creció hasta convertirse en el movimiento global Me Too y en un ajuste de cuentas que sacudió al mundo del entretenimiento, con varios hombres llamados a rendir cuentas por abusar de sus posiciones para explotar a mujeres jóvenes.

Si bien ese juicio no avanzará, Weinstein permanecerá tras las rejas mientras espera sentencia en otro caso de Nueva York en el que fue declarado culpable de un delito sexual. Se espera que se emita una sentencia en septiembre y los fiscales solicitarán una pena de prisión de 20 años.

Cumplirá su nueva sentencia en California sólo después de que finalice su mandato en Nueva York. El equipo legal de Weinstein, sin embargo, ha dicho que tiene la intención de apelar el fallo del viernes del tribunal de apelaciones de California.

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Editado por: Kieran Burke

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