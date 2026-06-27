Gran Premio de Austria 2026: Kimi Antonelli supera a Oscar Piastri en la práctica del viernes

La primera sesión fue complicada para Norris debido a una fuga hidráulica, pero Piastri terminó tercero detrás de los Mercedes, a solo 0.117 segundos del tiempo más rápido de Antonelli.

Piastri advirtió que Antonelli probablemente tenía más potencial del que parecía en los tiempos de referencia, ya que su vuelta más rápida en la segunda sesión fue en su segundo intento con neumáticos blandos, cuando ya estaban desgastados.

Piastri declaró: “Estamos un paso atrás de los Mercedes, o al menos de Kimi, como esperábamos. Que Kimi logre ese tiempo en su segunda vuelta con blandos es bastante impresionante”.

Neil Houldey, director técnico de McLaren, mencionó: “Los Mercedes, y especialmente Kimi, van a ser muy difíciles de vencer”.

McLaren no utilizó un alerón trasero nuevo, siguiendo la tendencia de Ferrari y Red Bull, que abren al girar en lugar de levantarse, aumentando la reducción de arrastre en las rectas, debido a que pruebas previas en el garaje antes de la práctica indicaron que necesitaba más trabajo.

Ferrari tiene una actualización de motor para este fin de semana que esperan reduzca su déficit de potencia con respecto a Mercedes, siguiendo el desarrollo aerodinámico introducido en Barcelona hace dos semanas, cuando Hamilton logró su primera victoria para el equipo.

Sin embargo, tuvieron un día discreto, sin mostrar aún el ritmo que llevó a la victoria histórica de Hamilton.

Hamilton estuvo a 0.597 segundos del ritmo, y su compañero de equipo Charles Leclerc estuvo más lejos, 0.244 segundos detrás, en octava posición, detrás del segundo Red Bull de Isack Hadjar.

Mercedes sospechaba que Ferrari estaba utilizando su nuevo motor de forma conservadora y que estaría en la lucha por la cabeza en la clasificación.

Pero el jefe de equipo de Ferrari, Frederic Vasseur, restó importancia al impacto de la actualización, dado que se está introduciendo solo dos semanas después de que la FIA confirmara que el equipo tendría permitido cambiar el motor bajo el programa de oportunidades adicionales de desarrollo y mejora (Aduo).

“Ha sido un viernes complicado en el que tuvimos problemas con las condiciones, un poco extremas, la altitud, la temperatura”, dijo Vasseur.

“Es igual para todos pero no nos favorece mucho.

“Tenemos la noche para corregir, para juntar todo y tratar de hacer un mejor trabajo el sábado. Hasta ahora estamos lejos de nuestro potencial.

“Hace dos semanas supimos de Aduo, no se puede esperar un gran avance. Es un motor nuevo sin duda pero no es un paso decente”.