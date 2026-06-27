Estoy perdiendo: los estudiantes universitarios del Reino Unido con problemas de efectivo obligados a vivir en casa

La mayoría de los días, Mariam pasa horas simplemente esperando. La estudiante de 19 años de University College London a menudo termina sus clases a media mañana, pero tiene eventos de carreras o reuniones de sociedad por la noche. El viaje de tres horas de ida y vuelta a su casa familiar significa que viajar de un lado a otro no tiene mucho sentido, así que espera en el campus en su lugar. La mayoría de las veces, para cuando comienza el evento, está demasiado agotada para quedarse mucho tiempo.

Viviendo en casa porque no puede pagar los alquileres de Londres, Mariam dice que está “definitivamente sufriendo por no tener la mejor vida social”. “Pero vivir en casa también afectará mi futuro porque me estoy perdiendo esas oportunidades laborales – los cafés espontáneos después del trabajo, las presentaciones y eventos – que aquellos que viven fuera dan por sentado”, agrega.

Mariam – no es su nombre real – es parte de un grupo creciente de estudiantes que viven en casa en lugar de mudarse a la universidad. Un informe publicado esta semana encontró que el 52% de los futuros estudiantes de pregrado de los barrios más pobres de Inglaterra esperan vivir en casa mientras estudian, en comparación con el 18% de las áreas menos desfavorecidas.

La Resolution Foundation, que publicó las cifras en su auditoría intergeneracional anual, dijo que los crecientes alquileres y costos de vida estaban influyendo cada vez más en las decisiones universitarias.

Para algunos estudiantes, quedarse en casa tiene sus aspectos positivos. A diferencia de Mariam, James Davies, estudiante de pregrado en la Universidad de Leicester, cree que vivir en casa le favorece porque no tiene que trabajar para pagar el alquiler. “No creo que haya sacrificado demasiado. Las personas que conozco que se mudaron para la universidad necesitaban trabajar fuera de las clases remuneradas y, por lo tanto, no tenían tiempo para estudiar”.

David Willetts, presidente de la Resolution Foundation, dijo que donde los estudiantes eligen vivir podría dar forma no solo a su experiencia universitaria, sino a las oportunidades y redes que influenciaran el resto de sus vidas. “Nuestro informe muestra que vivir con los padres surge de restricciones financieras en lugar de ser una elección libre, distribuida equitativamente en la distribución de ingresos”, dijo.

Carl Cullinane, director de investigación y política en el Sutton Trust, dijo: “Los jóvenes de entornos desfavorecidos están limitando cada vez más sus opciones de estudios de educación superior debido a preocupaciones sobre los costos”.

Investigaciones del Centro de Estudios Longitudinales respaldan esta conclusión, mostrando que el 37% de los futuros estudiantes que planean vivir en casa expresan una preferencia por una universidad del Grupo Russell, en comparación con el 56% de aquellos que planean mudarse.

“Ir a una universidad local es mejor que no ir a la universidad en absoluto? Sí”, dijo Cullinane. “Pero ¿es óptimo ir a una universidad local porque no puedes permitirte ir a ninguna otra? No”.

Alex Stanley, vicepresidente de la Unión Nacional de Estudiantes, dijo que “mudarse de casa no es un requisito previo para tener una valiosa experiencia universitaria, dado que existen restricciones geográficas sobre los cursos disponibles, todos deben tener la opción de mudarse para ir a la universidad”.

Rose Stephenson, directora de política y estrategia en el Higher Education Policy Institute (Hepi), criticó un sistema de financiación que permitía a los estudiantes que viven lejos de casa – fuera de Londres – solicitar £10,830 al año para gastos de manutención, en comparación con £9,118 para aquellos que viven con sus padres, a pesar de que los alquileres estudiantiles anuales promedio superan las £7,500.

“Tenemos un sistema de financiación que asume que los estudiantes pueden depender del apoyo familiar, un mercado de viviendas que hace que mudarse sea inasequible, y los responsables de políticas todavía hablando como si la experiencia universitaria residencial tradicional fuera la norma”, dijo.

Lucy Haire, directora de interacción sectorial en la Fundación UPP, está a punto de publicar un informe sobre este tema el próximo mes. Advirtió contra perder de vista los beneficios de la vida universitaria residencial, argumentando que “para muchos estudiantes, la oportunidad de mudarse para estudiar sigue siendo transformadora”.

Pero Nick Hillman, director de Hepi, advirtió contra asumir que vivir en casa era necesariamente una desventaja. “Para algunos estudiantes, quedarse en casa puede significar una deuda más baja, un apoyo familiar más sólido y más tiempo para enfocarse en sus estudios”, dijo.

“La pregunta clave es si los estudiantes pueden acceder a una educación de alta calidad y tener éxito una vez que estén allí. Si vivir en casa ayuda a que eso sea posible para más personas, entonces no es claramente un problema que necesite ser solucionado”.