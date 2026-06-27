Nadie podía ver eso venir

Thomas Tuchel ha defendido su selección de plantilla a pesar de la lesión de Reece James que priva a Inglaterra de su lateral derecho de primera elección.

James comenzó los dos primeros partidos del Grupo L de Inglaterra, pero el jugador del Chelsea ha sufrido ahora un problema menor en el tendón de la corva.

La lesión mantendrá a James fuera del partido contra Panamá el sábado, y con Inglaterra ya asegurada en la fase eliminatoria, también se perderá su partido de la ronda de 32.

El contratiempo de James viene después de que Tino Livramento saliera de la selección antes del primer partido de Inglaterra, con el defensa central Trevoh Chalobah llamado en lugar del lateral derecho, por delante de Trent Alexander-Arnold, mientras que el versátil James Garner también fue pasado por alto.

Djed Spence está en forma y disponible, aunque si juega en el lateral derecho, Tuchel solo tiene a Nico O’Reilly para jugar en el otro lado de la defensa. Ezri Konsa y John Stones también tienen experiencia jugando en el lateral derecho.

Sin embargo, el alemán defendió sus elecciones, sugiriendo que la lesión de James fue completamente inesperada, a pesar del pobre historial de forma física del jugador de 26 años. De hecho, solo ha jugado el 51% de los minutos que podría haber jugado desde que debutó con el Chelsea.

“Reece tiene un problema menor en el tendón de la corva,” dijo Tuchel.

“No pudo entrenar los últimos dos días. Ahora se encuentra en un programa de rehabilitación acelerada. Lo tomamos partido a partido pero creemos firmemente que estará disponible para nosotros en el torneo.

“Tenemos esperanzas [de que James esté en forma] para el próximo partido. Podría ser un poco justo pero [las] esperanzas siguen vivas.

“Nadie podría haber previsto esto. Reece estaba en buena forma y se sentía muy bien.

“Así que es un poco de mala suerte. Ezri Konsa jugó en la posición para nosotros a un alto nivel. Aún no es un problema.

“Nos encantaría tener a Reece, es un jugador clave. Nos encantaría tenerlo disponible pero encontraremos soluciones. Eso es lo que hacemos. Es un período corto de tiempo. Es un torneo. Encontraremos soluciones.”

Tuchel al menos pudo compartir una actualización positiva sobre Declan Rice y Elliot Anderson, quienes habían estado lesionados.

“Los dos tuvieron problemas menores después del partido pero tuvieron suficiente tiempo para recuperarse. Entonces todos menos Reece James están disponibles y listos para jugar,” dijo Tuchel.

Harry Kane anotó un hat-trick en el único encuentro anterior de Inglaterra con Panamá en la Copa del Mundo de 2018, incluyendo dos goles de penal.

Kane necesita un gol más para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de Inglaterra en la Copa del Mundo, superando a Gary Lineker, mientras que la victoria para los Tres Leones puede ser necesaria si quieren liderar el Grupo L, dependiendo del resultado entre Ghana y Croacia.

“Es un partido difícil contra un equipo que es tan difícil de desarmar,” dijo Tuchel, cuyo equipo estuvo flojo contra un equipo bien organizado de Ghana el martes.

“Apenas permitieron oportunidades. Concedieron en el minuto 95 contra Ghana en un contraataque cuando intentaban marcar el gol de la victoria y concedieron dos tiros a puerta contra Croacia.

“Es lo que esperamos. Es un juego complejo. Esperamos que de vez en cuando se defiendan con un bloque bajo y tenemos que intentar desarmarlo, acelerar el juego en los momentos adecuados.”