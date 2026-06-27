Uzbekistán debuta en un Mundial, una novedad en Asia Central

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TASHKENT, Uzbekistán — El equipo de fútbol masculino White Wolves de Uzbekistán llegó a esta Copa del Mundo como perdedor y, según todas las apariencias, se irá como perdedor.

El martes, Uzbekistán fue goleado por Portugal por 5-0, lo que redujo significativamente las posibilidades del país de clasificarse para la siguiente ronda de esta Copa del Mundo, la primera en la historia de una nación de Asia Central.

Sin embargo, para muchos uzbecos, la mera presencia de los Lobos Blancos en el torneo siempre fue un sueño hecho realidad y reflejaba las ambiciones más amplias del país, ganara o perdiera.

Los aficionados uzbekos han disfrutado de la oportunidad de mostrar su país y su cultura, quedándose mucho después de que terminaron los partidos para posar para fotografías como guerreros de la estepa y regalar los omnipresentes trajes bordados del país. duppy kipá, o simplemente bailar alegremente al son de los tambores.

“Para toda la nación, representar a nuestro país en el gran escenario. Es [a] “Es un gran honor”, explica el delantero estrella de los Lobos Blancos, Abbosbek Fayzullaev, que anotó el primer (y, hasta ahora, único) gol de Uzbekistán en la Copa Mundial en la derrota por 3-1 ante Colombia el 17 de junio.

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Mucho antes de que comenzara el torneo, el presidente del país, Shavkat Mirziyoyev, comenzó promocionando al equipo como un símbolo de “ el nuevo Uzbekistán” — una parte de lo que Mirziyoyev dice que es una “generación dorada” de jóvenes uzbekos “destinados” a dejar su huella en los deportes, la cultura y la ciencia, incluso en el ajedrez.

Ese éxito ha tardado mucho en llegar para una nación que luchó por emerger del caos del colapso de la URSS, en la que el fútbol desempeñó un papel en la forja de un sentido de identidad nacional.

Azamat Abduraimov, miembro constante de los equipos de fútbol uzbekos de la década de 1990, recuerda la emoción de ver a sus compatriotas uzbekos pasar de conseguir un lugar poco común en el equipo de la URSS a formar repentinamente su propio equipo nacional una vez que Uzbekistán se convirtió en una nación independiente en 1991.

“Cuando empezamos a jugar para el Uzbekistán independiente, fue importante para nosotros porque nos dimos cuenta de que podíamos competir en el escenario internacional como futbolistas uzbekos”, dice Abduraimov.

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Señala que el equipo nacional masculino de Uzbekistán, del que formó parte, ganó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos en 1994. “Sigue siendo el único campeonato de una antigua república soviética”, afirma.

“Es realmente una tierra de talentos… en todas direcciones”, dice Ravshan Irmatov, vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán, en una entrevista con NPR en Tashkent, la capital de Uzbekistán.

Dice que el debut de Uzbekistán en la Copa Mundial (34 años después) es el fruto de años de inversiones gubernamentales en programas más amplios para la juventud.

“El resultado de hoy no es casualidad”, afirma Irmatov. “No es sólo suerte, ¿sabes? Uzbekistán hace e invierte [a] lote para [the] futuro.”

Un ejemplo: varios jugadores jóvenes uzbekos se han convertido en estrellas destacadas en ligas de Europa y Oriente Medio.

Nadie más brillante que Abdukodir Khusanov.AEl defensa uzbeko de 22 años se ha convertido rápidamente en un pilar del Manchester City en la Premier League británica, en un momento de “pellizco” para los aficionados en casa.

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“Imaginar que alguien de Uzbekistán jugaría en el equipo principal de ese equipo… era increíble”, explica Doniyor Umarxodjaev de Táctica uno de una nueva generación de bloggers de fútbol uzbecos que cubren la carrera de los Lobos Blancos en la Copa Mundial.

Incluso ahora, Umarxodjaev dice que se le pone la piel de gallina al pensar en el ascenso de Khusanov.

“Pero puedo imaginar qué tipo de impulso de confianza les da a los niños más pequeños que quieren ser futbolistas”, añade.

Eso incluye a niñas y mujeres.

El año pasado, Uzbekistán se clasificó para la Copa Asiática femenina por primera vez en más de dos décadas. Uzbekistán incluso será sede del evento en 2029.

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Mokhina Akbarova, delantera del equipo nacional sub-17, dice que incluso con ese progreso, su La generación quiere más.

“Queremos ver otro nivel”, dice Akbarova, añadiendo que su sueño es llevar sus habilidades futbolísticas a jugar internacionalmente..A

Eso hubiera sido improbable hace apenas unos años, cuando las leyes en esta nación de mayoría musulmana prohibían a las mujeres viajar libremente sin el permiso de sus maridos o padres.

Sin embargo, el ascenso del fútbol en Uzbekistán coincidió con la implementación de reformas por parte del presidente Mirziyoyev, abriendo el país a viajes e inversiones tras años de aislamiento y dictadura bajo el ex presidente Islam Karimov.

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Esos cambios presagiaron a reposicionamiento geopolítico más amplio, a medida que el “nuevo Uzbekistán” de Mirziyoyev y sus vecinos de Asia Central forjaron vínculos más allá de Rusia, el aliado tradicional de la región, para buscar relaciones y comercio más estrechos con China, Europa y Estados Unidos.

A principios de este año, El presidente Trump recibió a líderes de las cinco naciones de Asia Central – Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán – y anunció una serie de acuerdos para ampliar el comercio de minerales críticos, en particular.

En medio de todos esos acuerdos, algunos argumentan que las reformas prodemocráticas no han seguido el ritmo.

Diora Rafieva, abogada y ocasional crítica del gobierno radicada en Samarcanda, dice que con demasiada frecuencia la liberalización de Uzbekistán existe más en el papel que en la realidad. Ella sostiene que el gobierno ha promovido con entusiasmo el éxito deportivo de Uzbekistán mientras ignoraba los problemas de corrupción, el sistema judicial y preservaba la herencia del país de los desarrolladores demasiado entusiastas.

“Este éxito deportivo es una especie de lavado de imagen”, explica Rafieva. “Dirían: ‘Oh, el Nuevo Uzbekistán'”. Tal vez vivan en el nuevo Uzbekistán… “

¿Su punto? No todo el mundo lo hace. O quiere.

Sin embargo, no hay duda de que el país es más libre hoy que hace 10 años. Y los uzbecos más jóvenes, en particular, dicen que el país va en la dirección correcta, con los Lobos Blancos a la cabeza.

“Por eso creo que en los próximos 10 o 20 años Uzbekistán cambiará más“, afirma Farangiz Azamatova, estudiante universitaria de Tashkent y seguidora del equipo.

“La clasificación para el Mundial nos dio mucha confianza a nosotros, la generación más joven”, añade Sirojiddin Toxirov, de 21 años, que está estudiando para ser traductor de inglés.

Planea estudiar y tal vez trabajar en el extranjero cuando se gradúe, consciente de que su pasaporte uzbeko ya no lo detiene.

“Puedo sentir los cambios”, añade Toxirov.