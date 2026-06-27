Rafael Nadal dice que no volverá al tenis profesional tras el regreso de Serena Williams

Rafael Nadal dice que no volverá al tenis profesional tras el regreso...

El tenista Rafael Nadal ha confirmado que ha pasado a la siguiente etapa de su vida después de retirarse del tenis en 2024.

Un documental sobre la vida de Nadal, “Rafa,” se estrenó en Netflix el 29 de mayo.

Nadal no descarta la posibilidad de entrenar en el futuro, pero afirma que no está en sus planes a corto plazo.

Nadal, de 40 años y retirado en noviembre de 2024 debido a una serie de lesiones, ha expresado su orgullo por su carrera tenística y su enfoque actual en la Academia Rafael Nadal, un centro de entrenamiento de tenis en Mallorca, España.

Además, está expandiendo su negocio por Europa y Estados Unidos, y ampliando su fundación benéfica que se enfoca en proyectos deportivos y educativos en España e India.

En una entrevista, Nadal mencionó que no sigue rituales supersticiosos en su vida diaria, a diferencia de los que practicaba en la cancha para mantenerse concentrado.

Por otro lado, considera a Novak Djokovic como el mejor jugador de tenis de todos los tiempos debido a sus logros en Grand Slams, pero destaca a jóvenes talentos como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner como posibles sucesores.

Nadal también mencionó la importancia de los números en el tenis y la incertidumbre que puede traer la vida deportiva.