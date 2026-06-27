Hungría celebra la primera marcha del Orgullo en Budapest post-Orban

Decenas de miles de personas desafiaron las temperaturas abrasadoras para celebrar el sábado el desfile del Orgullo en Budapest, el primero desde la derrota electoral de Viktor Orban, quien intentó prohibir el evento el año pasado.

“Creo que la situación está mejorando cada vez más, principalmente debido al cambio de gobierno”, dijo a la AFP Petra Toth, de 18 años, que asistía a su primer Orgullo con su novia.

En abril, el Primer Ministro conservador pro-UE, Peter Magyar, y su partido Tisza obtuvieron una victoria aplastante, poniendo fin a los 16 años de Orban en el poder.

Se consideraba que el gobierno de Orban tenía algunas de las políticas LGBTQ+ más restrictivas de la Unión Europea.

Los participantes partieron de la emblemática Ópera de Budapest y marcharon por el centro de la ciudad antes de cruzar el Puente Isabel sobre el río Danubio. Imagen: Atila Kisbenedek/AFP

Récord de participación en la marcha del Orgullo de Budapest en 2025

El año pasado, una multitud sin precedentes salió a las calles de Budapest, con unos 200.000 participantes desafiando abiertamente una prohibición gubernamental generalizada.

El gobierno de Orban había aprobado una legislación y una enmienda constitucional que prohibía la marcha, argumentando que los eventos del Orgullo violaban los derechos de los niños al desarrollo moral y espiritual.

La participación masiva fue vista como una fuerte reprimenda a la represión anti-LGBTQ+ de Orban durante años.

Orban introdujo leyes que prohíben la adopción por parte de parejas del mismo sexo, prohíben los cambios de género en los documentos oficiales y restringen el material escolar que se considera que promueve la homosexualidad o la transición de género.

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¿Cuál es la postura del nuevo primer ministro húngaro Magyar sobre los derechos LGBTQ+?

Hasta ahora, Magyar no ha anunciado ninguna medida específica para revertir la legislación de la era Orban que restringe los derechos de la comunidad LGBTQ+. Había pedido paciencia cuando los medios húngaros se lo pidieron.

Desde su victoria electoral, Magyar ha insistido en que su gobierno no debería dictar cómo deben vivir los húngaros.

Cuando se le preguntó a principios de este mes si su gobierno permitiría el matrimonio o la adopción entre personas del mismo sexo, Magyar dijo: “Hemos dejado claro que, en nuestra opinión, cada uno es libre de amar a quien quiera y vivir con quien quiera, siempre y cuando no viole la ley”.

“Si existe una demanda para que discutamos temas tan sensibles desde el punto de vista social y político… estamos abiertos a ello”, añadió Magyar.

Editado por: Wesley Dockery

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