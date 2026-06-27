El francés Ousmane Dembélé anotó un hat-trick en la primera mitad mientras que Francia martilló su condición de favorito en la Copa del Mundo con una victoria por 4-1 en el Grupo I contra Noruega, que descansó a su estrella Erling Haaland en Boston. El hat-trick de 32 minutos de Dembélé, seguido por el gol de cabeza de Désiré Doué en tiempo de descuento de la segunda mitad, aseguró una victoria contundente para Les Bleus para confirmar la clasificación a la ronda de 32 como ganadores de grupo.

Con el entrenador de Noruega, Stale Solbakken, haciendo diez cambios en su alineación titular, incluido el delantero del Manchester City Haaland, Francia dominó contra los noruegos a medio gas. A pesar de que Thelo Aasgaard dio a Noruega una leve esperanza cuando estableció el 2-1 segundos después del segundo gol de Dembélé, Francia se encaminó hacia la victoria e incluso vio al portero Mike Maignan detener un penalti de Jørgen Strand Larsen.

Francia ahora enfrentará a un clasificado en tercer lugar en Nueva Jersey el próximo martes, mientras que Noruega viajará a Dallas para enfrentarse a Costa de Marfil el mismo día.

[Contexto: Francia vs. Noruega en la Copa del Mundo. Dembélé anota un hat-trick en la victoria de Francia. Noruega descansa a Haaland.]

La construcción de este juego giraba en torno al choque entre Kylian Mbappé y Haaland, pero Ousmane Dembélé recordó al mundo que era el único ganador del Balón de Oro en el campo en Boston, y lo hizo de manera contundente con un hat-trick.

Pero no fue un simple hat-trick. El tridente de tres goles de Dembélé, marcado en el espacio de 32 minutos en la primera mitad, fue el segundo más rápido en la historia de la Copa del Mundo después del hat-trick de 24 minutos de Austria de Erich Probst contra Checoslovaquia en 1954. Si hubiera marcado otro gol, se habría convertido en el primer jugador en anotar cuatro o más goles en un partido de la Copa del Mundo desde que Oleg Salenko de Rusia marcó cinco contra Camerún en 1994.

Pero los hitos son un tema secundario en el nivel élite, y la actuación de Dembélé se trató de mostrar al mundo que puede ser tan implacable frente al arco como su compañero de Les Bleus. Cada uno de los goles de Dembélé involucró acabados impresionantes más allá del portero de Noruega, Egil Selvik, y dos vinieron de asistencias de Mbappé.

[Contexto: Dembélé destaca en la victoria de Francia. Récord de hat-trick en la Copa del Mundo.]

El entrenador Stale Solbakken de Noruega podría tener razón al final; si su “equipo A” de Noruega vence a Costa de Marfil en la ronda de 32 en Dallas el martes, entonces pocos recordarán la actuación algo apagada en derrota del viernes. Pero Noruega podría haber vencido a Francia el viernes en Boston para liderar su grupo y tener un camino diferente hacia las rondas eliminatorias con menos viajes y más descanso.

Independientemente, Solbakken decidió tirar el juego por la borda antes siquiera de comenzar. Al realizar 10 cambios en el equipo que venció a Senegal 3-2 el lunes y dejando a Haaland, Antonio Nusa, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth en el banquillo durante todo el partido, quedó claro que había levantado la bandera blanca y no quería intentar competir.

[Contexto: Noruega descansa a jugadores clave en derrota contra Francia. Solbakken justifica decisión.]

Por tercera vez en tres juegos en esta Copa del Mundo, ¡Francia ha anotado al menos tres goles! No es anecdótico ni coincidencial; simplemente demuestra lo que ya sabíamos antes, que la potencia ofensiva que tiene este equipo francés es impresionante.

Mbappé (cuatro) y Dembélé (cuatro) han marcado ocho de sus diez goles hasta ahora en este torneo, con Bradley Barcola y Désiré Doué haciendo los otros dos contra Senegal y Noruega. Michael Olise tiene tres asistencias, al igual que Mbappé, lo que significa ¡siete intervenciones en goles en 3 juegos! — mientras que Dembélé, Adrien Rabiot, Barcola y Aurélien Tchouaméni tienen una cada uno. Solo Marcus Thuram, Jean-Philippe Mateta y Rayan Cherki aún no han tenido un impacto directo.

[Contexto: Francia muestra fortaleza en profundidad en ataque. Estadísticas de goles y asistencias.]

場 FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

[Fact Check: Fotografía de la victoria de Francia sobre Noruega.]

Será un desafío difícil en el fútbol ser solicitado para reemplazar a Haaland, y Jorgen Strand Larsen tuvo esa tarea dudosa para Noruega contra Francia debido al descanso de su máximo goleador con cuatro goles.

Haaland ha marcado 59 goles en 52 partidos para su país y es uno de los mejores delanteros del mundo, pero Strand Larsen solo había logrado 6 goles en 28 apariciones antes de enfrentarse a los franceses en Boston. Y desafortunadamente para el delantero del Crystal Palace, parecía que Clark Kent había reemplazado a Superman.

Strand Larsen estuvo lento y taciturno en la primera mitad, y su falta de conciencia significó que no aprovechó un par de buenas oportunidades. Luego desperdició la oportunidad de volver a meter a Noruega en el juego cuatro minutos después de comenzada la segunda mitad, con un penalti desastroso que fue detenido por el portero Mike Maignan.

Haaland probablemente estaba desesperado por entrar al campo para cobrar y marcar su quinto gol en esta Copa del Mundo, pero Strand Larsen lo tomó y simplemente recordó al mundo cuánto extrañará Noruega a Haaland si no puede jugar un partido por lesión o suspensión.