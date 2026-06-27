Red Wings selecciona a seis jugadores en el segundo día del Draft de entrada a la NHL 2026 | Alas rojas de Detroit

DETROIT – Los Detroit Red Wings seleccionaron hoy a seis jugadores durante el segundo día del Draft de entrada de la NHL 2026 en KeyBank Center en Buffalo, Nueva York.

Los Red Wings eligieron al lateral izquierdo Victor Plante (47.º en la general) en la segunda ronda antes de elegir al portero Michal Orsulak (79.º en la general) en la tercera ronda. Detroit utilizó una selección de cuarta ronda en el centro Adam Levac (108 en general) antes de elegir al centro Beckham Edwards (143 en general) en la quinta ronda. A partir de ahí, los Red Wings seleccionaron al lateral izquierdo Luka Arkko (175.º en general) en la sexta ronda y al defensa Myles Brosnan (196.º en general) en la séptima ronda.

La primera elección del día de Detroit fue la elección número 15 de la segunda ronda (47 en general), que el equipo utilizó en el ala izquierda Victor Plante. El delantero de 5 pies 10 pulgadas y 165 libras ha jugado las últimas dos temporadas con el Programa de Desarrollo del Equipo Nacional de EE. UU. en Plymouth, Michigan. Plante registró 48 puntos (21-27-48) y 71 minutos de penalización en 57 juegos con el equipo sub-18 del NTDP en 2025-26. También registró 18 puntos (8-10-18) y cuatro minutos de penalización en 20 partidos con el equipo de EE. UU. en la Liga de Hockey de Estados Unidos durante la temporada 2025-26. Plante pasó la mayor parte de la campaña 2024-25 con el equipo sub-17 del NTDP, acumulando 33 puntos (13-20-33) y 22 minutos de penalización en 48 partidos. Plante está comprometido con la Universidad de Minnesota-Duluth para la temporada 2026-27.

Originario de Duluth, Minnesota, Plante representó a su país en el Campeonato Mundial Sub-18 IIHF 2025, sumando cinco puntos (1-4-5) y seis minutos de penalización en cinco partidos. Plante también jugó para el equipo de EE. UU. en el Desafío Mundial de Hockey Sub-17 de 2024, ganándose un lugar en el Equipo de Estrellas del torneo después de sumar nueve puntos (2-7-9) y dos minutos de penalización en cinco juegos. Es hermano de Max Plante, ganador del premio Hobey Baker Memorial Award 2026, quien fue seleccionado por los Red Wings en la segunda ronda (47 en general) del Draft de entrada de la NHL de 2024. Plante también es hijo de Derek Plante, quien registró 248 puntos (96-152-248) y 138 minutos de penalización en 450 partidos de temporada regular con los Buffalo Sabres, Dallas Stars, Chicago Blackhawks y Philadelphia Flyers de 1993 a 2001, ganando un campeonato de la Copa Stanley con los Stars en 1999.

En la siguiente ronda, los Red Wings seleccionaron a Michal Orsulak (79.º en general), quien ocupó el puesto número 2 en la clasificación final de porteros norteamericanos de NHL Central Scouting para el Draft de entrada de la NHL de 2026. El guardameta de 6 pies 4 pulgadas y 224 libras pasó la temporada 2025-26 con los Prince Albert Raiders de la Western Hockey League, registrando un récord de 28-4-4 con un promedio de 2.22 goles en contra, un porcentaje de salvamento de 0.907 y cuatro blanqueadas en 36 apariciones de temporada regular. Orsulak también mostró un récord de 13-7 con un promedio de 2,80 goles en contra, un porcentaje de salvamento de 0,895 y tres blanqueadas en 20 partidos de postemporada, ayudando a los Raiders a conseguir un lugar en la Serie de Campeonato de la WHL. El nativo de Plzen, Chequia, se ganó un lugar en el primer equipo All-Star de la Conferencia Este de la WHL. En el escenario internacional, Orsulak ganó medallas de plata con la República Checa en el Campeonato Mundial Juvenil IIHF de 2026 y en la Copa Hlinka Gretzky de 2024. También jugó para su país en el Campeonato Mundial Sub-18 IIHF de 2025 y en el Desafío Mundial de Hockey Sub-17 de 2023.

Con su única elección en la cuarta ronda, los Red Wings se hicieron con el pívot Adam Levac (108º en la general). El delantero de 6 pies y 176 libras pasó la temporada 2025-26 con Peterborough Petes de la Liga de Hockey de Ontario, registrando 44 puntos (16-28-44) y 47 minutos de penalización en 60 partidos de temporada regular. También anotó cuatro puntos (2-2-4) en seis partidos de postemporada. Levac hizo su debut junior importante con Peterborough en 2024-25, registrando 10 puntos (4-6-10) y 27 minutos de penalización en 57 juegos. El nativo de Embrun, Ontario, se desarrolló con el programa Eastern Ontario Wild AAA, acumulando 42 puntos (18-24-42) y 24 minutos de penalización en 30 juegos en el nivel sub-16 en 2023-24. Levac también contribuyó con una asistencia en dos juegos con los Navan Grads en la Liga de Hockey de Canadá Central durante la campaña 2023-24.

Con su selección de quinta ronda, los Red Wings eligieron al centro Beckham Edwards (143 en general), un delantero de 6 pies 1 pulgadas y 190 libras que registró 45 puntos (19-26-45) y 14 minutos de penalización en 64 juegos con Sarnia Sting de OHL durante la temporada 2025-26. Edwards fue incluido en el Segundo Equipo de Novatos de OHL en 2024-25 después de sumar 45 puntos (25-20-45) y seis minutos de penalización en 62 juegos con el Sting. El nativo de Londres, Ontario, capturó una medalla de bronce con el equipo de Canadá en la Copa Hlinka Gretzky 2025, registrando cuatro puntos (2-2-4) y una calificación de más siete en cinco juegos. El producto de hockey amateur de Little Caesars también ganó una medalla de oro con Canada White en el World Sub-17 Hockey Challenge 2024, contribuyendo con una asistencia en cinco apariciones. Edwards está comprometido con la Universidad de Notre Dame para la temporada 2026-27.

Detroit utilizó su selección de sexta ronda eligiendo al ala izquierda Luka Arkko (175º en general). El delantero de 6 pies 3 pulgadas y 212 libras pasó la mayor parte de la campaña 2025-26 con el equipo sub-20 de los Lahti Pelicans en la principal liga juvenil de Finlandia, registrando 25 puntos (11-14-25), una calificación de más tres y 10 minutos de penalización en 42 juegos de temporada regular, además de dos puntos (1-1-2) en cuatro enfrentamientos de postemporada. Arkko también registró ocho puntos (6-2-8) y cuatro minutos de penalización en cuatro partidos con la selección sub-18 de los Pelicans en 2025-26. El nativo de Lahti, Finlandia, representó a su país en la Copa Hlinka Gretzky 2025, anotando tres goles en cinco partidos. Arkko también anotó dos goles en cuatro apariciones en el Desafío Mundial de Hockey Sub-17 de 2024.

Los Red Wings hicieron su séptima y última selección del Draft de entrada de la NHL de 2026 al defensa Myles Brosnan (196 en general). El blueliner de 6 pies y 194 libras fue capitán de la escuela Dexter Southfield en Brookline, Massachusetts, durante la temporada 2025-26, registrando 51 puntos (7-44-51) en 30 juegos. Brosnan también apareció en dos juegos con los Sioux City Musketeers en la Liga de Hockey de Estados Unidos y dos juegos con el equipo sub-18 del NTDP en 2025-26. En total, Brosnan acumuló 108 puntos (19-89-108) en 89 juegos en Dexter Southfield School entre 2023 y 2026, lo que lo convirtió en el defensa con mayor puntuación en la historia del programa. Originario de Winchester, Massachusetts, Brosnan está comprometido con la Universidad de Harvard. Los Red Wings tuvieron dos selecciones de séptima ronda al ingresar al segundo día del Draft de entrada de la NHL de 2026, pero adquirieron una selección de séptima ronda en el Draft de entrada de la NHL de 2027 de los Vegas Golden Knights a cambio de una selección de séptima ronda (207 en general) en el Draft de entrada de la NHL de 2026.