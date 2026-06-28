Oba Femi gana la final de King of the Ring en WWE Night of Champions y obtiene una oportunidad por el título en SummerSlam

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Oba Femi y Jey Uso comenzaron Night of Champions con su partido final King of the Ring el sábado en Arabia Saudita.

El ganador del partido obtendría una oportunidad por el título de su elección en SummerSlam. Femi, quien aparentemente tenía a Brock Lesnar y Roman Reigns en mente antes del combate, luchó con Uso toda la noche. Uso esperaba ganar el combate y enfrentarse al campeón indiscutible de la WWE y así devolverle otro título mundial a The Bloodline.

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Uso hizo todo su esfuerzo para tratar de poner a Femi de espaldas. Lo hizo hacia el final del combate con múltiples patadas de empuje, un bloqueo de hombro corriendo hacia la sección media de Femi, una lanza y un Uso Splash. Pero estuvo lejos de ser suficiente para encerrar a “The Ruler”.

La conquista de Uso resultó inútil.

Femi recuperó el control y arrojó a Uso a la lona con su fuerza bruta. Femi golpeó Fall from Grace y cubrió a Uso para ganar el combate y convertirse en el Rey del Ring.

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“Se siente tan bien pasar de ‘El Gobernante’ a ser el rey”, dijo Femi en su promoción posterior al partido. “Jey Uso no entendía a qué se enfrentaba esta noche. Pensó que solo estaba luchando contra un hombre. Es posible que puedas vencer a un hombre, pero no puedes vencer al destino y no puedes vencer al destino y, lo más importante, no puedes vencerme a mí.

“Yo soy el gobernante, el destructor, el portador de la guerra, la montaña que no puedes escalar, la montaña que no puedes conquistar, el uno de uno, el asesino de bestias, el elegido, el rey del anillo, ¡Oba Femi!”

Femi ahora tendrá que decidir a quién perseguirá.

Reigns podría tomar la mejor decisión ya que los dos son superestrellas de Raw. Pero Sami Zayn ganó el Campeonato Indiscutible de la WWE en una lucha de triple amenaza sobre Cody Rhodes y Gunther más tarde esa noche.

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SummerSlam está programado para el 1 y 2 de agosto.