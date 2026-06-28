Nuevas realidades de la guerra

Europa, que evitó cautelosamente la remilitarización a pesar de la guerra en su umbral en Ucrania, ha cambiado de rumbo. Desde que Estados Unidos amenazó con retirar su compromiso con la seguridad europea, los líderes políticos de todo el continente han aumentado el gasto en defensa, formado la Coalición de los Dispuestos y están ideando la disuasión nuclear. La postura provocativa de la administración Trump, en relación con Groenlandia, alineándose con Rusia y apoyando a los partidos de extrema derecha europeos, ha convertido a Estados Unidos de aliado en antagonista. Que el rearme de Europa pueda caer en manos perseguidoras de extrema derecha se ve como una preocupación secundaria. Y dado que no hay un organismo oficial que gobierne la defensa ni un ejército unificado, los políticos europeos recurren a contratistas principales y desarrolladores tecnológicos para obtener orientación militar. La guerra y los avances tecnológicos siempre han sido inseparables. Pero lo que alguna vez fue una carrera por aumentar la velocidad, la resistencia y la fuerza se ha convertido en la lucha no solo por ganancias territoriales, sino también por el control temporal: las armas autónomas de IA predicen la violencia, un movimiento más reminiscente de narrativas de dominio de la ciencia ficción que de la realidad de carne y hueso, pero con consecuencias en la vida real. Anthony Downey, en lo que llama una “ocupación del futuro” en Oriente Medio, escribe: “Esta ambición de ‘ver más allá’ apoya la ambición neocolonial de ver lo que no se puede ver, o lo que solo se puede ver a través de la mirada algorítmica y su racionalización de realidades futuras”. Agri Ismaël, también reconociendo el juego de poder detrás de la tecnología avanzada, escribe sobre la persecución kurda: “Las potencias coloniales siempre han librado guerras asimétricas, seleccionando campos de batalla como si fueran laboratorios, sitios de experimentación para nuevas armas”. Las tecnologías de los medios también alteran las percepciones de la guerra, como describe Ismail: “El anticuado juego de guerra de visión nocturna ha sido reemplazado por un espectáculo inmersivo en 3D, una hiperrealidad gamificada. La pantalla de televisión se ha reducido a una pantalla que cabe en nuestra palma y se nos anima a ‘reaccionar’ a lo que estamos viendo; ‘me gusta’, ‘jaja’, ‘wow’, ‘triste’ y ‘enojado’ son las alternativas”. La distancia emocional creada tanto por los nuevos medios como por las armas se inclina hacia la deshumanización. La “Guerra contra el terrorismo” de Occidente reconfiguró el lenguaje y las interpretaciones del Derecho Internacional para legitimar los ataques a los países árabes después del 11 de septiembre de 2001, que desde entonces se han demostrado ilegales. Ahora, con Estados Unidos librando guerras junto a Israel contra Irán, habiendo abandonado el acuerdo nuclear con Irán en 2018, Trump está desestabilizando activamente el Medio Oriente avivando tensiones y permitiendo el impulso expansionista de Netanyahu en lugar de liberar naciones de dictaduras. Mientras la crisis humanitaria en Gaza empeora a pesar de una frágil tregua, nuevas olas de civiles están siendo desplazadas en toda la región. La diplomacia también es víctima de acciones preventivas y escaladas de conflictos. Negociar la paz entre actores estatales y no estatales que atacan a civiles para ejercer poder se convierte en una tarea titánica. Como Mary Kaldor, autora de “Nuevas y Viejas Guerras” y “Culturas de Seguridad Global”, dice en un exclusivo de “wespennest” y Eurozine: Las nuevas guerras “son increíblemente difíciles de terminar, porque las facciones en guerra se benefician de la violencia en sí misma más que de ganar”. Sin embargo, la acción cívica, al defender los derechos humanos, centrarse en pasos acumulativos y comprometerse con un tipo diferente de pensamiento futuro, puede mejorar la situación a largo plazo de quienes han sufrido crímenes de guerra. La resolución de conflictos requiere un enfoque centrado en el cuidado que fomente reparaciones comunitarias y medioambientales en lugar de asentarse en divisiones étnicas y territoriales. Comprender las nuevas realidades de la guerra presenta un desafío multifacético. Pero la ignorancia corre el riesgo de fomentar viejos patrones de temor y retaliación en lugar de conciencia, conocimiento y respuestas medidas y colectivas. El nuevo punto focal de Eurozine, que se desarrollará en los próximos meses, ofrece valiosas reflexiones que ayudan a desmitificar el caos e incertidumbre de la guerra contemporánea.