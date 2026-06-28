Se insta a los ministros a reducir los costos de energía a medida que los hogares británicos enfrentan un aumento del 13% en las facturas.

Se insta a los ministros a reducir los costos de energía a...

Los ministros enfrentan una creciente presión para reducir los costos energéticos mientras los hogares en Gran Bretaña enfrentan el mayor aumento en las facturas de verano en cuatro años esta semana.

El límite trimestral en los cargos de gas y electricidad aumentará un 13% a partir del miércoles, llegando a un equivalente de £1,862 al año para un hogar promedio, solo días después de que las cifras revelaran que la deuda de energía de los consumidores había alcanzado niveles récord.

Las facturas de energía impagas han aumentado en £240 millones en los últimos tres meses, según los datos publicados por el regulador de la industria Ofgem la semana pasada, llegando a un máximo histórico de casi £4.8 mil millones.

Andy Burnham, quien parece destinado a convertirse en el próximo primer ministro, enfrentará llamados inmediatos para abordar las altas facturas de energía al asumir el poder, ante los temores por su impacto en este invierno. La canciller Rachel Reeves ya ha descartado ofrecer el apoyo energético universal proporcionado por el gobierno de Liz Truss en 2022.

James Mabey, analista de políticas en National Energy Action, una organización benéfica de pobreza energética, dijo: “Las consecuencias de la deuda energética incluyen hogares fríos, ansiedad creciente y elecciones imposibles sobre lo esencial. La respuesta correcta es escalar el alivio de la deuda.”

Mientras los hogares caen más profundamente en deuda, los precios mayoristas de la energía han aumentado debido a la guerra en Irán, que ha interrumpido los envíos de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz durante los últimos cuatro meses.

Hasta esta semana, el límite de precios trimestrales ha retrasado el impacto completo de la crisis en las facturas de los hogares, pero el aumento en los precios mayoristas se reflejará a partir del 1 de julio y permanecerá elevado hasta que el próximo límite de precios entre en vigencia a principios de octubre.

Nigel Pocklington, director ejecutivo del proveedor Good Energy, declaró: “Las facturas de energía crecientes se están convirtiendo en una pesadilla financiera para millones de hogares en todo el Reino Unido, con muchas personas inseguras sobre cómo van a mantener los pagos actuales, y mucho menos los costos crecientes.”

“Ahora necesitamos reformar urgentemente la forma en que opera el mercado para ofrecer e incentivar un sistema energético más limpio y asequible. La prioridad ahora debería ser convertir eso en acción.”

“Añadió: “El próximo primer ministro debe establecer un plan claro sobre cómo Gran Bretaña se alejará de los altos precios del gas y reducirá las facturas de manera permanente.”

“El gobierno laborista aún tiene tiempo para cumplir con su ambición de reducir las facturas de los hogares, pero hacerlo requiere acción urgente para desvincular los precios de la electricidad del gas, para que los consumidores puedan beneficiarse plenamente de la energía limpia de bajo costo producida en casa.”

Good Energy ha propuesto una medida que, combinada con las recientes medidas gubernamentales para reducir las facturas en £150 al año, podría reducir los costos del hogar en £270 anualmente, casi igualando la promesa del manifiesto laborista de recortar £300 al año de las facturas de energía doméstica para 2030.

Ha solicitado al gobierno trasladar el costo de apoyar las políticas gubernamentales lejos de las facturas de energía y hacia la tributación general, mientras aumenta los pagos a través de su esquema de descuento en hogares cálidos en £300, elevándolos a £450 para 6 millones de hogares vulnerables.

Esto costaría al Tesoro alrededor de £10.1 mil millones y ahorraría al pagador típico de facturas £76 al año, mientras que los hogares vulnerables ahorrarían £376 al año, según la empresa.

Good Energy también se ha unido a los llamamientos para que el gobierno avance con los planes para romper el vínculo entre la energía costosa del gas y el precio general del mercado eléctrico, llevando las plantas de gas fuera del mercado y hacia una reserva estratégica. Según los planes, los generadores recibirían una tarifa fija estable para operar sus plantas de gas solo como último recurso.

El plan podría ahorrar hasta £60 al año para los hogares y podría implementarse en dos años, según un análisis separado de Greenpeace y consultores de Stonehaven, que también respaldaron la creación de una reserva de plantas de gas.

“No puede ser la respuesta definitiva”, dijo Pocklington, “pero demuestra que se pueden tomar medidas creíbles ahora para romper el vínculo con el gas y reducir las facturas, manteniendo la necesidad de una reforma a largo plazo firmemente en la agenda política.”

Un portavoz del gobierno comentó: “Hemos reducido £150 de costos de las facturas de energía para los próximos años y extendido el descuento en hogares cálidos a alrededor de 6 millones de hogares.”

“Estamos avanzando de manera más rápida y decidida hacia la energía producida en casa que controlamos, incluida la toma de medidas decisivas para romper la influencia del gas en los precios de la electricidad, para proteger mejor a los hogares de las crisis energéticas.”