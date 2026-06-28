RESUMEN DEL PARTIDO: La Argentina de Messi y De Paul gana el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con récord perfecto

Argentina (3G-0P-1E, 9 puntos) concluyó la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un récord perfecto esta noche, derrotando a Jordan 3-1 como La Albiceleste consiguió una tercera victoria consecutiva en su último partido del Grupo J. Inter Miami CF El capitán Leo Messi volvió a marcar, mientras que Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso marcaron los otros goles. El mediocampista del Inter Miami Rodrigo De Paul estuvo disponible en el banquillo pero no participó en el partido.

Notas de alineación

Los campeones defensores de la Copa del Mundo salieron al campo con Emiliano Martínez en la portería; Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico formaron los cuatro de atrás; En el mediocampo iniciaron Giuliano Simeone, Nico Paz, Leandro Paredes y Lo Celso; Julián Álvarez y Lautaro Martínez lideraron la línea de ataque.

Acción del partido

Lo Celso abrió el marcador para darle a Argentina la ventaja a los 19 con un espectacular tiro libre en la esquina superior izquierda.

Lautaro Martínez duplicó la ventaja para los actuales campeones del mundo antes del descanso al convertir un penalti en el minuto 31.

Jordan acortó distancias en la segunda parte con un gol de Mousa Al-Tamari en el minuto 55.

Messi entró al partido en lugar de Lautaro Martínez en el minuto 60. Finalmente completó la victoria con un gol en el minuto 80, encontrando el fondo de la red con un tiro libre sublime en la esquina inferior izquierda. El gol elevó su cuenta a seis mientras continúa liderando la tabla de máximos goleadores de esta Copa Mundial de la FIFA 2026â „¢.

El marcador de 3-1 se mantuvo hasta el pitido final y Argentina terminó su campaña en la fase de grupos con un récord perfecto con tres victorias.

Próximo partido

Argentina ahora se enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio en el Miami Stadium (inicio a las 6 pm ET).

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