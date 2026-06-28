Los mayores interrogantes del Draft de la NFL 2017 se vuelven dolorosamente claros en el ejercicio de reelaboración entre los cinco primeros

Next year's 2027 NFL Draft will officially mark a decade since the 2017 iteration. Passing time welcomes the gift of hindsight and the ability to reminisce on what went wrong with the 2017 NFL Draft. Today, we're conducting a redraft scenario that attempts to course-correct those errors in judgment.
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El Draft de la NFL 2027 del próximo año marcará oficialmente una década desde la iteración de 2017. El paso del tiempo agradece el regalo de la retrospectiva y la capacidad de recordar lo que salió mal con el Draft de la NFL 2017. Hoy estamos llevando a cabo un nuevo borrador del escenario que intenta corregir esos errores de juicio.
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The 2017 NFL Draft produced several superstars and MVP winners who are still extremely relevant today. Various teams made mistakes with their top 10 selections, however. Some organizations literally passed on future Hall of Famers.
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El Draft de la NFL de 2017 produjo varias superestrellas y ganadores de MVP que siguen siendo extremadamente relevantes en la actualidad. Sin embargo, varios equipos cometieron errores con sus 10 mejores selecciones. Algunas organizaciones literalmente pasaron por alto a los futuros miembros del Salón de la Fama.
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Multiple organizations would accept do-over scenarios. That's precisely what this redraft scenario sets out to achieve. With so many busts in the top five, we've changed every singletop-five selection in the 2017 NFL Draft.
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Varias organizaciones aceptarían escenarios de repetición. Eso es precisamente lo que se propone lograr con este nuevo escenario. Con tantos fracasos entre los cinco primeros, hemos cambiado cada selección de los cinco primeros en el Draft de la NFL 2017.
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2017 NFL Re-Draft Scenario: Changing Every Top Five Pick
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Escenario de re-draft de la NFL 2017: cambiar cada selección de los cinco primeros
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1. Cleveland Browns: Patrick Mahomes, QB (original pick: Myles Garrett)
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1. Cleveland Browns: Patrick Mahomes, QB(elección original: Myles Garrett)
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The Cleveland Browns certainly don't "regret" drafting Myles Garrett at No. 1 overall despite trading him this offseason to the Los Angeles Rams. Garrett developed into a Defensive Player of the Year winner and has established himself as one of the greatest players of his generation. But still, it's been nearly one decade since the Browns drafted him and they're still searching for the solution at quarterback. They'd undeniably take Patrick Mahomes in a redraft scenario. Mahomes could go down as the greatest quarterback in NFL history and Cleveland plays the what-if game when reminiscing on this draft.
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Los Cleveland Browns ciertamente no se “arrepienten” de seleccionar a Myles Garrett en el puesto número 1 general a pesar de haberlo canjeado esta temporada baja a Los Angeles Rams. Garrett se convirtió en el ganador del Jugador Defensivo del Año y se ha establecido como uno de los mejores jugadores de su generación. Pero aún así, ha pasado casi una década desde que los Browns lo seleccionaron y todavía están buscando la solución como mariscal de campo. Sin lugar a dudas, aceptarían a Patrick Mahomes en un escenario de reelaboración. Mahomes podría convertirse en el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL y Cleveland juega el juego hipotético al recordar este draft.
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2. Chicago Bears: Myles Garrett, EDGE (original pick: Mitchell Trubisky)
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2. Osos de Chicago: Myles Garrett, EDGE(elección original: Mitchell Trubisky)
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This didn't develop into a terrific quarterback class, but the Chicago Bears still made a gigantic error by taking Mitchell Trubisky over Mahomes. In a do-over that sees Mahomes go No. 1, the Bears would pass on a quarterback altogether and go with Garrett. Since drafting Trubisky, they've also drafted Justin Fields and Caleb Williams, but appear to have finally solved the issue with Williams. Ironically, EDGE has also been a routine weakness, one Garrett would have addressed.
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Esto no se convirtió en una gran clase de mariscales de campo, pero los Chicago Bears aun así cometieron un error gigantesco al elegir a Mitchell Trubisky en lugar de Mahomes. En una renovación que vea a Mahomes convertirse en el número 1, los Bears pasarían por alto a un mariscal de campo e irían con Garrett. Desde que seleccionaron a Trubisky, también seleccionaron a Justin Fields y Caleb Williams, pero parece que finalmente resolvieron el problema con Williams. Irónicamente, EDGE también ha sido una debilidad rutinaria, una que Garrett habría abordado.
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3. San Francisco 49ers: Christian McCaffrey, RB (original pick: Solomon Thomas)
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3. San Francisco 49ers: Christian McCaffrey, RB(elección original: Solomon Thomas)
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The San Francisco 49ers eventually landed Christian McCaffrey by acquiring him from the Carolina Panthers, but wouldn't things be more straightforward if they just drafted him originally? The 49ers took Solomon Thomas with the third pick. Thomas is still in the NFL, but he never lived up to the pre-draft billing. You can argue that McCaffrey plays a devalued position compared to some other prospects on the board here, but we couldn't pass on an opportunity to ensure he still lands with Kyle Shanahan in San Francisco.
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Los 49ers de San Francisco finalmente consiguieron a Christian McCaffrey al adquirirlo de los Carolina Panthers, pero ¿no serían las cosas más sencillas si simplemente lo seleccionaran originalmente? Los 49ers eligieron a Solomon Thomas con la tercera selección. Thomas todavía está en la NFL, pero nunca estuvo a la altura de la facturación previa al draft. Se puede argumentar que McCaffrey juega una posición devaluada en comparación con otros prospectos en el tablero aquí, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de asegurarnos de que todavía aterrice con Kyle Shanahan en San Francisco.
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4. Jacksonville Jaguars: T.J. Watt, EDGE (original pick: Leonard Fournette)
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4. Jaguares de Jacksonville: TJ Watt, EDGE(elección original: Leonard Fournette)
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The Jacksonville Jaguars would certainly accept a do-over on their Leonard Fournette decision. The 2017 NFL Draft presented a number of high-end talents who are available in this scenario, but T.J. Watt stands out among them. The eight-time Pro Bowler has produced three individual seasons with 15+ sacks, including a historic 22.5 in 2021 when he won his lone Defensive Player of the Year award. Watt would have solved a multi-year problem for the Jaguars' pass-rushing unit, though it's tough to envision him playing for anyone else other than the Pittsburgh Steelers.
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Los Jacksonville Jaguars ciertamente aceptarían una repetición de su decisión de Leonard Fournette. El Draft de la NFL 2017 presentó una serie de talentos de alto nivel que están disponibles en este escenario, pero TJ Watt se destaca entre ellos. El ocho veces Pro Bowler ha producido tres temporadas individuales con más de 15 capturas, incluida una histórica 22,5 en 2021, cuando ganó su único premio al Jugador Defensivo del Año. Watt habría resuelto un problema de varios años para la unidad de cazamariscales de los Jaguars, aunque es difícil imaginarlo jugando para alguien más que no sean los Pittsburgh Steelers.
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5. Tennessee Titans: Cooper Kupp, WR (original pick: Corey Davis)
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5. Titanes de Tennessee: Cooper Kupp, WR (elección original: Corey Davis)
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This was arguably the most difficult decision. The Tennessee Titans definitely wouldn't take Corey Davis again, so we swapped him out for fellow wide receiver Cooper Kupp, who developed into the best wideout in this class despite going 69th overall. We also strongly considered George Kittle, Trey Hendrickson, and Alvin Kamara here. Kupp became the WR1 the Titans were looking for when they took Davis. Hopefully Carnell Tate can fill that void for them this season.
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Esta fue posiblemente la decisión más difícil. Los Tennessee Titans definitivamente no volverían a contratar a Corey Davis, por lo que lo cambiamos por su compañero receptor Cooper Kupp, quien se convirtió en el mejor receptor abierto de esta clase a pesar de ocupar el puesto 69 en general. También consideramos seriamente a George Kittle, Trey Hendrickson y Alvin Kamara aquí. Kupp se convirtió en el WR1 que los Titans buscaban cuando tomaron a Davis. Esperemos que Carnell Tate pueda llenar ese vacío esta temporada.
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