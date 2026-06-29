El cielo hace una promesa de gastos de £2bn mientras se prepara para adquirir el brazo de radiodifusión de ITV.

Sky se ha comprometido a gastar £2bn en el negocio de estudios de ITV en los próximos cinco años mientras negocia la adquisición de su brazo de transmisión, una movida que asegurará el futuro de programas populares como Coronation Street y Love Island.

Sky, propiedad de la empresa de telecomunicaciones estadounidense Comcast, ha estado en conversaciones durante meses para comprar las operaciones de medios y entretenimiento de ITV, que incluyen sus canales de televisión gratuitos en el Reino Unido y la plataforma de transmisión ITVX. El acuerdo de adquisición de £1.6bn podría anunciarse a principios de julio, informó el Sunday Times.

Las negociaciones implican la tarea compleja de separar los canales de ITV y su plataforma de transmisión, ITVX, de ITV Studios, que no es parte de la adquisición y seguiría siendo una empresa independiente, cotizada en la Bolsa de Valores de Londres.

ITV Studios es una de las mayores compañías productoras del mundo. Ha creado programas como Love Island, I’m a Celebrity – Get Me Out of Here! y el exitoso drama Mr Bates vs the Post Office, y representó más de la mitad de los ingresos anuales de £4.1bn de ITV en 2025.

ITV fue creada en 1955 para desafiar el monopolio de la BBC en la televisión del Reino Unido, y su brazo de estudios está compuesto por decenas de compañías de producción individuales. Cuenta con rivales en emisoras y empresas de transmisión en sus clientes, incluida la empresa de televisión de pago Sky.

Sky, que tiene una asociación comercial a largo plazo con ITV, ya compra programas de ITV Studios y se cree que ha acordado comprometer £2bn en gastos en los próximos cinco años después del acuerdo, continuando un acuerdo existente. Esto no es dinero nuevo, según una fuente.

Esto debería ayudar a poner el negocio en una base sólida y garantizar el futuro de una larga lista de programas, que incluyen las telenovelas Coronation Street y Emmerdale, así como Love Island y I’m a Celebrity.

Como parte del acuerdo, se espera que ITV Studios compre Love Productions, que produce The Great British Bake Off, de Sky.

Los analistas han predicho que la propuesta de adquisición de la división de transmisión de ITV por parte de Sky resultaría en fuertes pérdidas de empleo en ITV para eliminar la duplicación.

La ambición de Sky es crear un campeón de transmisión para el Reino Unido al comprar ITVX, el mayor servicio de transmisión gratuito con publicidad de ad-supported del país, compitiendo con los servicios de suscripción Netflix, Amazon Prime y Disney+. ITVX tuvo 16.5 millones de usuarios activos mensuales el año pasado, frente a los 14.7 millones en 2024.

Se espera que el acuerdo de adquisición atraiga escrutinio por parte de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) del Reino Unido y del regulador de telecomunicaciones, Ofcom.

(Ofcom probablemente examinará preocupaciones sobre el propietario de Sky News tomando el 40% de ITV en ITN, la compañía productora detrás de ITV News, Channel 4 News y 5 News.)

(Cualquier acuerdo que combine las operaciones de venta de publicidad en TV de ITV y Sky, dando a Comcast un potencial control de más del 70% del mercado del Reino Unido, podría provocar una intervención de la CMA.)

(Fuentes de la industria han dicho que Sky podría tener que considerar remedios, incluida la renuncia a sus acuerdos de ventas a terceros, que incluyen representar las ventas de publicidad para Channel 5 y Disney en el Reino Unido. Esto podría llevar a la CMA a reconsiderar cómo mide el mercado publicitario para incluir la publicidad digital.)

Sky e ITV declinaron hacer comentarios.