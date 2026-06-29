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Dustin Johnson se retiró de las eliminatorias finales para The Open en Dundonald Links, poniendo fin a una racha de 17 apariciones consecutivas en el Major desde 2009. Su agente alegó razones puramente logísticas, relacionadas con el hecho de que el LIV, cuya situación financiera se está oscureciendo, está en pausa.

Es una serie que parecía que no iba a terminar nunca. David Johnson (DJ), dos veces ganador del Major y ex número uno del mundo, no jugará el Abierto Británico 2026 es Royal Birkdale.

Su nombre desapareció discretamente de la lista de salida de las clasificaciones finales de Enlaces de Dundonalden Escocia, donde se le esperaba el martes. Una ausencia que pone fin a 17 participaciones consecutivas en The Open, desde su debut en el Major en 2009.

Es Bob Harigde El viaje diarioquien fue el primero en anunciar este paquete el incógnitarevelando que Dustin Johnson había dudado durante mucho tiempo en hacer el viaje antes de finalmente darse por vencido.

La logística, la principal culpable

La razón dada no es su forma actual. Bob Harig habló con el agente de Johnson y obtuvo una respuesta sencilla y práctica: “Vi a su agente en el US Open y fue sólo logística. Vamos por 36 hoyos. ¿Y luego qué? Volver a casa dos semanas para volver. No ayuda que no haya ningún torneo LIV allí. TIENE”

Normalmente, un evento del VIDA Golf en Europa en esta época habría justificado el viaje: volar allí una vez, jugar la clasificación, quedarse para un torneo LIV y luego jugar el Abierto Británico si se clasifica. Este año, ese puente no existe. LIV Golf ahora tiene un período de 47 días sin torneos, una pausa de verano no deseada resultante de la cancelación del evento de Nueva Orleans en abril. La próxima reunión, en el Reino Unido, está programada para el 23 al 26 de julio, la semana después del Abierto.

Una crisis más profunda en el fondo

Detrás de la logística, es la situación financiera de LIV la que oscurece el panorama. De acuerdo a Deportes de recepción Citando comentarios de un alto ejecutivo de un importante socio de LIV, todos los torneos restantes están en suspenso. “El LIV no sabe si el PIF cerrará el grifo ni cuándo. TIENE”

Dustin Johnson ha jugado en todos los Open desde 2008, pero su exención de cinco años se ganó gracias a su victoria en Maestros 2020 terminó el año pasado. Desde que se fue a LIV, solo ha logrado un resultado entre los 20 primeros en sus últimas 15 largadas en Major.

Esta temporada, ocupó el puesto 33 en el Masters, el 44 en Campeonato de la PGA y 32e Ã l’Abierto de Estados Unidos. En estas condiciones, DJ no tenía un lugar garantizado en el campo de Royal Birkdale: la clasificación era su única salida y decidió no tomarla.

Foto: Logan Whitton/USGA