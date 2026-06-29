El ex WR de los Patriots, Josh Gordon, dice que Tom Brady hizo que él y otros compañeros vivieran con él durante la temporada baja.

El siete veces campeón del Super Bowl, Tom Brady, construyó una dinastía en la NFL con un hábito obsesivo a la vez.
Para sus receptores, las expectativas de Brady no eran diferentes.
El ex receptor abierto de los Patriots, Josh Gordon, apareció recientemente en una transmisión en vivo y reveló cuán obsesiva fue realmente la preparación de Brady, diciendo que el mariscal de campo hizo que sus receptores se mudaran a su casa durante la temporada baja para realizar horas de ejercicios.
“Nos hizo vivir con él durante la temporada baja”, dijo Gordon.
TOM BRADY REVELA JUGADORES QUE TENÍA ‘MIEDO’ DE SER GOLPEADO
“Como entrenar allí mismo, su esposa preparándonos comida y todo eso. Seríamos yo, Julian Edelman y Rob Gronkowski. Simplemente haríamos la rutina más loca de pararnos en un lugar y al menos 50 veces simplemente atrapar un pase específico…
Utilizando algunos improperios para enfatizar, Gordon elogió la obsesión de Brady.
“Alex Guerrero, su entrenador, simplemente está sosteniendo el arma, como un velocímetro para el béisbol, que solo estaba cronometrando si se mantiene en 62 millas por hora… Mientras tanto, tus manos simplemente están recibiendo una paliza… Eso es lo más loco… Es obsesivo, hermano. Esa es la mierda más loca. Cuando ves lo duro que se prepara la gente”.
ODELL BECKHAM JR LAMENTA EL COMERCIO DE GIGANTES: ‘NUNCA, NUNCA QUISE IRME’
Josh Gordon sigue siendo una de las historias hipotéticas más convincentes del deporte estadounidense.
Bendecido con una rara combinación de tamaño y velocidad olímpica, su temporada 2013 con los Browns (1,646 yardas recibidas en sólo 14 juegos) sigue siendo una de las mayores demostraciones de talento atlético en bruto que la NFL haya visto jamás.
Su mejor momento, sin embargo, se vio descarrilado por repetidas suspensiones bajo la política de abuso de sustancias de la liga.
Cuando New England adquirió a Gordon en un canje en 2018, se sintió como una última tirada de dados para un jugador que había quemado hasta la última gota de buena voluntad que quedaba en la liga.
Brady parecía decidido a hacer lo que pocas organizaciones podían: rodear al talentoso receptor con la estructura suficiente para finalmente ponerlo todo junto. Casi funcionó.
Gordon atrapó 40 pases para 737 yardas y tres touchdowns en 11 juegos esa temporada, mostrando el talento que lo convirtió en una superestrella.
Pero los demonios finalmente vencieron, lo que llevó a otra suspensión antes de que los Patriots ganaran el Super Bowl LIII.
HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS
Mirando hacia atrás, es difícil no preguntarse qué habría sido si los dones naturales de Gordon alguna vez hubieran encajado completamente con el enfoque obsesivo de Brady hacia el fútbol.
Envíanos tu opinión: alejandro.avila@outkick.com / Sígueme en X: @alejandroaveela