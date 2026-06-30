Los templos de Corea reinventan las vacaciones de verano con surf, buceo y meditación – The Korea Times

A medida que las temperaturas urbanas se disparan y el implacable zumbido de la vida moderna se hace más fuerte, una tradición monástica centenaria se está transformando en la escapada de verano más nueva de Corea.

El Cuerpo Cultural del Budismo Coreano dijo el martes que implementará una red curada de más de 60 programas especializados de “estancias especiales de verano en templos” en 50 templos históricos en todo el país durante julio y agosto.

La iniciativa marca una evolución significativa para el programa cultural apoyado por el estado. Una vez definidas estrictamente por austeros cantos al amanecer, comidas monásticas vegetarianas y horas de meditación, las estancias en templos modernos han ampliado su atractivo para atraer a un grupo demográfico más joven y fatigado digitalmente al fusionar el antiguo ascetismo con el ocio contemporáneo.

Los itinerarios descentralizados de este verano dividen la experiencia monástica en distintas pistas experienciales diseñadas para una audiencia moderna.

Para los viajeros que buscan aventuras, los templos costeros y montañosos están adoptando los deportes regionales al aire libre. El Templo Naksan, ubicado espectacularmente sobre el Mar del Este, ofrecerá lecciones de surf combinadas con meditación sobre las olas. En el sur, el templo Ssanggye está integrando el rafting en los rápidos del río Seomjin en su programa monástico, mientras que el templo Yakcheon y el templo Gwaneum introducirán excursiones de navegación en yate y buceo, respectivamente.

Para los estresados ​​estudiantes universitarios y jóvenes profesionales del país, la atención se está desplazando hacia un descanso radical. Se organizarán retiros de curación más cortos en templos como Yongheung y Daewon, que ofrecerán entornos designados sin pantallas para combatir el agotamiento. Mientras tanto, los tradicionalistas pueden optar por sesiones de meditación y práctica intensivas en complejos históricos como los templos Songgwang y Hwaeom, que ofrecen meditación caminando, reclinada y sentada, además de terapia con cuencos tibetanos y caminatas descalzas por senderos de arcilla.

El calendario del programa se alinea con tendencias de viajes más amplias en Corea, donde los turistas nacionales e internacionales evitan cada vez más las ciudades turísticas abarrotadas en favor del turismo de bienestar y las excursiones rurales. Al integrar el patrimonio local (como clases de artesanía tradicional, talleres de cocina en templos y conciertos), los líderes monásticos esperan revitalizar el turismo regional y al mismo tiempo preservar la cultura budista.

“Este programa especial de verano va más allá de un simple viaje. Es una ventana dedicada para que las personas restauren el cuerpo y la mente dentro del santuario de la naturaleza y el patrimonio del templo”, dijo el Ven. Ilhwa, director del Cuerpo Cultural del Budismo Coreano. “Esperamos que los visitantes se refresquen del sofocante calor del verano en nuestros templos de montaña y descubran el tipo exacto de descanso que necesitan”.

Este artículo fue publicado con la ayuda de IA generativa y editado por The Korea Times.