Lily Allen defiende la duración de los espectáculos de West End Girl: No quiero que nadie se sienta estafado

Lily Allen ha defendido la gira en vivo de su último álbum West End Girl, después de que los fanáticos se quejaran de sentirse estafados por los espectáculos de 55 minutos que no tienen interacción con la multitud. Actualmente, Allen se encuentra en la etapa del Reino Unido de la gira mundial del álbum inspirado en su divorcio del actor David Harbour. El espectáculo la muestra interpretando el álbum de 45 minutos en su totalidad, sin hablar con la multitud ni interpretar ninguna de sus canciones anteriores.

La cantante ha comparado el espectáculo con el teatro en lugar de un concierto convencional, diciendo que se sentiría más como un espectáculo de un solo hombre al estilo de Broadway, con un diseño de escenario muy interesante. No habrá banda ni bailarines. Sin embargo, algunos fanáticos se quejan de que el espectáculo de 55 minutos es demasiado corto para justificar los precios de las entradas. Las entradas para sus shows en el O2 Arena de Londres han rondado las £100, mientras que las entradas para la próxima etapa en Australia van desde $110 hasta $400 para paquetes VIP.

Algunos fanáticos en el O2 Arena han expresado su descontento. Uno escribió en una reseña de dos estrellas publicada en Ticketmaster: “Me costó £100 por boleto para tal vez una hora y 10 minutos de espectáculo con cambios de vestuario largos en el medio y sin hablar en absoluto … este tiene que ser el concierto más corto y menos en relación calidad-precio al que he asistido”. Otro lo llamó “decepcionante”, agregando: “Aunque su actuación fue excelente. Estuvo en el escenario por menos de una hora. Podría haber cantado algunas de sus viejas canciones. Si hubiera sabido esto antes, no habría comprado las costosas entradas”.

Críticos y fanáticos también han estado divididos sobre la decisión de Allen de no aparecer en la primera mitad de su propio espectáculo, en lugar de tener un conjunto de cuerdas tocando 10 de sus éxitos anteriores mientras se anima a la multitud a cantar junto, al estilo karaoke.

La gira fue lanzada inicialmente en lugares teatrales íntimos en el Reino Unido, pero se añadieron más fechas en lugares más grandes, incluidos los estadios. Allen se dirigirá a los EE. UU. en septiembre, luego a Australia y Nueva Zelanda en octubre y noviembre, donde solo tocará en grandes lugares.

Algunos fanáticos en línea incluso han animado a otros a saltarse la primera mitad mientras el conjunto de cuerdas, llamado Dallas Minor Trio en honor a una de sus canciones, toca versiones instrumentales de su repertorio anterior. Ha habido opiniones encontradas sobre esta decisión, con algunos críticos criticándola y otros apoyándola como una experiencia teatral cautivadora y emocional.