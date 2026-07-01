ScottishPower me debe £1,000 en pagos de paneles solares

Me mudé a mi nueva casa hace 14 meses, y poco después solicité a ScottishPower, con quienes los paneles solares están registrados para un sistema de alimentación (Fit), la transferencia de propiedad de los paneles y el sistema.

Después de muchos correos electrónicos de ida y vuelta, recibí una respuesta diciendo que tenían toda la información requerida.

Eso fue hace 10 meses y todavía no he recibido ningún pago. Deberían deberme más de £1,000 en este momento.

DC, Yorkshire del Norte

El enfoque glacial de ScottishPower hacia las transferencias de Fit ya es familiar. En marzo, informé sobre una viuda que fue privada de los pagos que le correspondían porque la empresa no aceptaba que su esposo había fallecido y no transfirió la propiedad de su nombre al de ella.

A ScottishPower le llevó siete meses después de confirmar que tenía la información necesaria para registrar su propiedad, y pasó otro mes antes de que se le ocurriera aconsejarle que se registre en su portal de pagos, pero fallos en el sistema han impedido que lo haga.

Su queja posterior fue devuelta al equipo de Fit, que, según su experiencia, tarda hasta 12 semanas en responder.

Solo tomaron unas pocas horas cuando puse presión. Le llamaron al día siguiente y le prometieron una resolución instantánea y £1,575 en pagos atrasados más £200 como gesto de buena voluntad.

Pasó otro mes antes de que llegara el dinero. ScottishPower culpó a un “error administrativo”, admitió deficiencias en el servicio y me dijo que la transferencia de propiedad debería tardar de ocho a 10 semanas, con los pagos siguientes dentro de tres.

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