Mbappé anota dos veces para empatar a Messi en el liderato de la Copa del Mundo con 6 goles.

Mbappé anota dos veces para empatar a Messi en el liderato de...

EAST RUTHERFORD, N.J. — Kylian Mbappé y Francia están en llamas, y no solo por las condiciones abrasadoras del estadio MetLife.

Mbappé tuvo su tercer partido con dos goles en esta Copa del Mundo y estableció un récord de goles en rondas eliminatorias de torneos de su carrera, liderando a Les Bleus sobre Suecia 3-0 el martes para preparar un partido de octavos de final contra Paraguay.

“Personalmente, no he visto un equipo mejor,” dijo el entrenador de Suecia, Graham Potter. “La calidad que tienen en todas partes del campo y luego las opciones desde el banquillo son muy fuertes, así que tienen tantas posibilidades como cualquiera, yo sugeriría”.

La estrella de 27 años de Francia anotó el gol que desequilibró el partido con un brillante paso cruzado en el minuto 45 y agregó su sexto gol del torneo en el minuto 74 para igualar a Lionel Messi como líder goleador del torneo. Tiene 18 goles en 18 partidos de la Copa del Mundo, uno por detrás del récord de 19 goles en 29 partidos de la carrera del argentino.

Entre tanto, Bradley Barcola anotó un gol en el minuto 53 para Francia, que se convirtió en la primera nación en marcar tres o más goles en cinco partidos consecutivos de la Copa del Mundo.

“Soy muy consciente de quién soy, cómo juego, qué debo hacer, pero no se trata solo de mí”, dijo Mbappé a través de un traductor. “Todo el equipo es consciente de lo que se debe hacer. Es una nueva competencia que ha comenzado hoy. Jugamos bien, pero estábamos tímidos. Podríamos haberlo hecho mejor al principio”.

Los 10 goles en rondas eliminatorias de Mbappé son dos más que el récord anterior de los grandes brasileños Leonidas y Ronaldo.

El entrenador de Francia, Didier Deschamps, se inclinó cuando Mbappé se acercó al banquillo después de ser sustituido en el minuto 85.

“Estamos en una misión, al igual que yo con ellos”, dijo Deschamps a través de un traductor.

Francia ha superado a sus oponentes 13-2. Michael Olise tiene cinco asistencias, la mayor cantidad en una Copa del Mundo desde que Thomas Hassler de Alemania tuvo cinco en 1994.

“Son hábiles en saber cuándo cambiar el ritmo y aumentarlo, cuándo tener posesión del balón, cuándo retroceder”, dijo el capitán de Suecia, Victor Lindelöf, a través de un traductor.

Buscando llegar a su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo, Francia juega contra Paraguay el 4 de julio en Filadelfia. El ganador avanza a un cuartos de final contra Canadá o Marruecos cinco días después en Foxborough, Massachusetts.

Hacía 32 grados Celsius, soleado y húmedo al inicio del partido a las 5 p.m. con mala calidad de aire en el sitio de la final del 19 de julio. Muchos fanáticos en las zonas del club se quedaron dentro de sus suites con aire acondicionado.

Francia superó a Suecia 25-7 en el primer encuentro de la Copa del Mundo entre las naciones, incluyendo 15-3 en la primera mitad.

Mbappé estrelló un balón en el poste en el minuto 32, levantando ambas manos en disgusto, y Francia casi se adelanta cuatro minutos después con la espectacular chilena de Olise desde justo dentro del área, que también golpeó el poste.

“Dije que creo que necesitábamos un par de milagros. Tuvimos un par, pero se nos acabaron”, dijo Potter. “Así que necesitábamos algunos más”.

Mbappé anotó después de que el portero Jacob Widell Zetterström desviara el disparo de Olise justo afuera del poste.

Olise hizo un saque de esquina corto a Ousmane Dembélé, quien pasó a Mbappé cerca de la línea de fondo. Mbappé dio un paso cruzado para pasar por Viktor Gyökeres y desde justo afuera del área chica envió un disparo diagonal dentro del poste lejano.

Mbappé corrió por el centro del campo para celebrar, chocando con Dembélé, y se dirigió al banquillo para abrazar a Deschamps, quien regresó para el partido después de ir a Francia por el funeral de su madre.

“Él sabe que nunca estará solo con nosotros, y lo apoyaremos”, dijo Mbappé.

Gustaf Lagerbielke perdió el balón antes del segundo gol de Francia. Aurélien Tchouaméni pasó a Olise, quien filtró el balón por entre las piernas de Lagerbielke, y Barcola dio un toque central y envió el balón más allá de la mano derecha extendida de Zetterström.

Mbappé deleitó a la multitud con un pase de tacón a Barcola en la jugada que llevó al tercer gol de Francia, el número 62 de su carrera internacional. Barcola pasó a Olise, quien envió el balón hacia adelante mientras Mbappé corría hacia el área penal, dio un toque y disparó el balón dentro del poste lejano.

“Continuamos entregando grandes actuaciones”, dijo Mbappé.

Una multitud de 80,663 personas rompió el récord total de la ampliada 104-partido del torneo por encima de los 5 millones. La mayoría de los fanáticos llevaban azul de Francia, con un bolsillo de amarillo de Suecia en un extremo.

“No tengo quejas hacia los jugadores en absoluto. Les dije después del partido que no creo que sea una vergüenza perder contra Francia,” dijo Potter. “Para nosotros se trata de usar esto como una base para avanzar y estar orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora”.

Hablando justo después del pitido final, Mbappé aún no estaba listo para centrar su atención en Paraguay.

“Estoy ansioso por el vestuario y el aire acondicionado”, dijo.