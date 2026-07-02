El presidente ruso Vladimir Putin dijo el 28 de junio que tiene la intención de continuar las operaciones militares en Ucrania. “Nuestras tropas harán todo lo posible para lograr los objetivos de la operación militar especial”, dijo. Lo que exactamente son esos “objetivos” sigue siendo incierto. En los primeros dos años de la guerra a gran escala, la lista cambió constantemente, desde la “desnazificación” de Ucrania hasta “proteger a los residentes de Donbas” e incluso “unificar al pueblo ruso” – y luego Putin y otros altos funcionarios rusos comenzaron a invocar simplemente la frase “objetivos de la SVO” sin entrar en más detalles. Aquí hay solo algunas de esas declaraciones.

Vladimir Putin: “El objetivo es proteger a las personas que han sido sometidas a abusos y genocidios por el ‘régimen de Kiev’ durante ocho años. Con ese fin, buscaremos la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como llevar ante la justicia a aquellos que han cometido numerosos crímenes violentos contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa.”

Vladimir Putin: “Las operaciones militares punitivas fueron organizadas contra la [autoproclamada] República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk – fueron bloqueadas y bombardeadas con artillería. Eso es lo que se llama genocidio. ‘Salvar a la gente del genocidio’ es el objetivo principal de la operación militar especial en Ucrania.”

Contexto: Las declaraciones de Vladimir Putin y otros funcionarios rusos sobre los objetivos de la operación militar en Ucrania han sido cuestionadas y han provocado preocupación internacional.

Hecho: La situación en Ucrania sigue siendo tensa, con un conflicto en curso en la región de Donbas y una presencia militar significativa por parte de Rusia.